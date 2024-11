DIE STRUKTUR DES DFB

Der DFB ist als mitgliederstärkster deutscher Sportfachverband eine gesellschaftliche Institution und eines der größten sozialen Netzwerke Deutschlands. Er besteht de facto aus 27 Mitgliedsverbänden, Aufbau und Struktur gleichen einer Pyramide. An deren Spitze steht der DFB e.V., der seinen Sitz auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main hat. Dem DFB. e.V. gehört die 100-prozentige Tochtergesellschaft, die DFB GmbH & Co. KG an. Die Mitglieder des DFB sind die DFL sowie die fünf Regionalverbände Nord, West, Süd, Südwest und Nordost. Die Regionalverbände setzen sich aus 21 Landesverbänden zusammen, die ihrerseits in Bezirke beziehungsweise Kreise gegliedert sind. Denen wiederum die Vereine mit ihren rund 7,7 Millionen Mitgliedern und 24.000 Vereinen angehören.