Kostenfreie Sportangebote

Nutze das Fitnessstudio auf dem Campus mit erstklassigen Geräten, schließe dich einer unserer Sportgruppen an oder trainiere mit einer der Betriebsmannschaften. Unser Mitarbeiterinnenteam hat 2023 die WM der Betriebsmannschaften in Zürich bei der FIFA gewonnen. Bei uns kannst du den Sport ganz einfach in deinen Arbeitsalltag integrieren.