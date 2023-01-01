Karriere
Was dich als FUSSBALLMACHER*IN erwartet
Was uns verbindet. Bist du dabei?
MUT
neue Wege zu gehen und Bestehendes weiterentwickeln.
EINSATZBEREITSCHAFT
mit vollem Engagement dabei zu sein.
EIGENVERANTWORTUNG
um Dinge aktiv mitzugestalten.
TEAMGEIST
der uns gemeinsam wachsen lässt.
BEGEISTERUNG
die inspiriert, antreibt und andere mitreißt.
RESPEKT
weil ein faires Miteinander die Grundlage für unseren Erfolg ist.
Bei uns kannst du deine Topform entfalten und von starken Benefits profitieren
Beim DFB arbeitest du in einem einzigartigen Umfeld, in dem Fußball, Innovation und Teamgeist zusammenkommen. Wir bieten dir nicht nur spannende Aufgaben, sondern auch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive Benefits.
Weiterentwicklung
Trainings
Wie unsere Fußballmacher*innen von unseren Weiterbildungsangeboten profitiert haben
Entdecke unsere Benefits
Mitarbeiter*innen-Tickets
Sei live im Stadion dabei und feuere unsere Nationalmannschaften sowie die Finalisten im DFB Pokal der Frauen und Männer an für unvergessliche Momente auch außerhalb des Jobs.
Match Delegate
Erlebe den DFB-Pokal hautnah: Als Match Delegate arbeitest du eng mit den gastgebenden Vereinen zusammen, sorgst dafür, dass alles reibungslos abläuft, stehst als Ansprechpartner*in vor Ort bereit und erlebst dabei einzigartige Momente auf und neben dem Platz.
Marketing-Tage
Schaue hinter die Kulissen und erlebe den Fußball hautnah! Als Volunteer bei den Marketingtagen begleitest du eine*n Nationalspieler*in den ganzen Tag und unterstützt bei den vielfältigen Produktionen unserer Partner.
Kostenfreie Sportangebote
Nutze das Fitnessstudio auf dem Campus mit erstklassigen Geräten, schließe dich einer unserer Sportgruppen an oder trainiere mit einer der Betriebsmannschaften. Unser Mitarbeiterinnenteam hat 2023 die WM der Betriebsmannschaften in Zürich bei der FIFA gewonnen. Bei uns kannst du den Sport ganz einfach in deinen Arbeitsalltag integrieren.
Corporate Benefits & Vergünstigungen
Profitiere von attraktiven Rabatten und Sonderkonditionen bei unseren Vertragspartnern und im DFB-Fanshop. Von Sport und Freizeitangeboten über Technik bis hin zu Mode bei uns bekommst du exklusive Vorteile, die deinen Alltag bereichern.
Flexible Arbeitszeiten & Mobiles Arbeiten
Gestalte deine Arbeitszeit so wie sie zu dir passt. Mit flexiblen Arbeitsmodellen und der Möglichkeit zum Home Office bieten wir dir die Freiheit, Beruf und Privatleben optimal zu vereinbaren.
Teamevents
Ob Sommerfest, Weihnachtsfeier, Drachenbootrennen oder J.P. Morgan Corporate Challenge: Wir feiern gemeinsam Erfolge und schaffen Erlebnisse, die verbinden.
Ladestationen und Dienstrad-Leasing
Nachhaltig unterwegs sein: Nutze unsere kostenlosen E-Ladestationen oder sichere dir ein Dienstrad für umweltfreundliche Mobilität.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Flexible Arbeitszeitmodelle, Mobiles Arbeiten oder längere persönliche Auszeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.
PME-Familienservice
Wir bieten Beratung und Angebote zur psychischen und physischen Gesundheit, Kinder- und Angehörigenbetreuung sowie Ferienprogramme.
DFB-Kids-Fußball-Camp
1-wöchiges Fußball-Camp während der Sommerferien für Kinder unserer Mitarbeitenden im Alter von 6 bis 13 Jahren.
Auf unserem Spielfeld ist Platz für alle
Wir sind viele, und wir geben Raum. Unter anderem in unseren Netzwerken DFB "Female Brilliance" und im Queeren Mitarbeiter*innen-Netzwerk.
Charta der Vielfalt
Unser Selbstverständnis zu Fairness und Wertschätzung.
Der DFB ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt, Deutschlands größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt.