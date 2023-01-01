Karriere

Was dich als FUSSBALLMACHER*IN erwartet

Ich komme jeden Tag gerne zur Arbeit, weil ich mit meiner Perspektive echten Mehrwert schaffen kann.
Leonie ZeyenStabstelle Operations

Was uns verbindet. Bist du dabei?

MUT

neue Wege zu gehen und Bestehendes weiterentwickeln.

EINSATZBEREITSCHAFT

mit vollem Engagement dabei zu sein.

EIGENVERANTWORTUNG

um Dinge aktiv mitzugestalten.

TEAMGEIST

der uns gemeinsam wachsen lässt.

BEGEISTERUNG

die inspiriert, antreibt und andere mitreißt.

RESPEKT

weil ein faires Miteinander die Grundlage für unseren Erfolg ist.

Jeder von uns ist anders, zusammen sind wir unschlagbar. Ich kann mich einbringen und gleichzeitig wachsen.
Martin SternIT & Digitales

Bei uns kannst du deine Topform entfalten und von starken Benefits profitieren

Beim DFB arbeitest du in einem einzigartigen Umfeld, in dem Fußball, Innovation und Teamgeist zusammenkommen. Wir bieten dir nicht nur spannende Aufgaben, sondern auch vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und attraktive Benefits.

Weiterentwicklung

Wir unterstützen dich mit gezielten Trainings und individuellen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Trainings

Wie unsere Fußballmacher*innen von unseren Weiterbildungsangeboten profitiert haben

Entdecke unsere Benefits

Mitarbeiter*innen-Tickets

Sei live im Stadion dabei und feuere unsere Nationalmannschaften sowie die Finalisten im DFB Pokal der Frauen und Männer an für unvergessliche Momente auch außerhalb des Jobs.

Match Delegate

Erlebe den DFB-Pokal hautnah: Als Match Delegate arbeitest du eng mit den gastgebenden Vereinen zusammen, sorgst dafür, dass alles reibungslos abläuft, stehst als Ansprechpartner*in vor Ort bereit und erlebst dabei einzigartige Momente auf und neben dem Platz.

Marketing-Tage

Schaue hinter die Kulissen und erlebe den Fußball hautnah! Als Volunteer bei den Marketingtagen begleitest du eine*n Nationalspieler*in den ganzen Tag und unterstützt bei den vielfältigen Produktionen unserer Partner.

Kostenfreie Sportangebote

Nutze das Fitnessstudio auf dem Campus mit erstklassigen Geräten, schließe dich einer unserer Sportgruppen an oder trainiere mit einer der Betriebsmannschaften. Unser Mitarbeiterinnenteam hat 2023 die WM der Betriebsmannschaften in Zürich bei der FIFA gewonnen. Bei uns kannst du den Sport ganz einfach in deinen Arbeitsalltag integrieren.

Corporate Benefits & Vergünstigungen

Profitiere von attraktiven Rabatten und Sonderkonditionen bei unseren Vertragspartnern und im DFB-Fanshop. Von Sport und Freizeitangeboten über Technik bis hin zu Mode bei uns bekommst du exklusive Vorteile, die deinen Alltag bereichern.

Flexible Arbeitszeiten & Mobiles Arbeiten

Gestalte deine Arbeitszeit so wie sie zu dir passt. Mit flexiblen Arbeitsmodellen und der Möglichkeit zum Home Office bieten wir dir die Freiheit, Beruf und Privatleben optimal zu vereinbaren.

Teamevents

Ob Sommerfest, Weihnachtsfeier, Drachenbootrennen oder J.P. Morgan Corporate Challenge: Wir feiern gemeinsam Erfolge und schaffen Erlebnisse, die verbinden.

Ladestationen und Dienstrad-Leasing

Nachhaltig unterwegs sein: Nutze unsere kostenlosen E-Ladestationen oder sichere dir ein Dienstrad für umweltfreundliche Mobilität.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Flexible Arbeitszeitmodelle, Mobiles Arbeiten oder längere persönliche Auszeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.

PME-Familienservice

Wir bieten Beratung und Angebote zur psychischen und physischen Gesundheit, Kinder- und Angehörigenbetreuung sowie Ferienprogramme.

DFB-Kids-Fußball-Camp

1-wöchiges Fußball-Camp während der Sommerferien für Kinder unserer Mitarbeitenden im Alter von 6 bis 13 Jahren.

Auf unserem Spielfeld ist Platz für alle

Wir sind viele, und wir geben Raum. Unter anderem in unseren Netzwerken DFB "Female Brilliance" und im Queeren Mitarbeiter*innen-Netzwerk.

Charta der Vielfalt

Unser Selbstverständnis zu Fairness und Wertschätzung.

Der DFB ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt, Deutschlands größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Vielfalt in der Arbeitswelt.

Auf unserem Platz kommt alles zusammen: Partner, Marken und Fans. Und deine Initiative.
Benjamin DaubMedienrechte & TV Produktion
