Karriere

Dein Weg in unser Team

Direkt zur Jobbörse

Du hast das Talent ­‒ wir die Chance

Entdecke spannende Stellenangebote auf unserer Plattform und zeige uns, warum genau du zu uns passt. Wir sind gespannt darauf, dich und deine Fähigkeiten kennenzulernen!

Starte deine Karriere

Entdecke Alle aktuellen Jobs

Zu den Jobs

Dein Weg in unsere Mannschaft

1. Scouting-Phase

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle Bewerbungen sorgfältig gesichtet. Gemeinsam mit dem zuständigen Fachbereich werden Kandidat*innen festgelegt, die die Anforderungen erfüllen und für die Interviewphase berücksichtigt werden sollen.

2. Videoanalyse

In der Regel findet zunächst ein Videointerview via MS Teams statt. Wir freuen uns, dich im Rahmen eines ersten Termins kennenzulernen und einen Eindruck von dir und deinen Fähigkeiten zu bekommen.

3. Probetraining

Solltest du uns in diesem Rahmen überzeugen, laden wir dich anschließend zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch zu uns auf den Campus ein.

4. Nominierung

Im Anschluss an die persönliche Gesprächsrunde wird schnellstmöglich eine finale Entscheidung getroffen. Konnten wir einander überzeugen, leiten wir danach alle notwendigen Schritte für deinen Start beim DFB in die Wege und freuen uns, dich bald in unserem Team begrüßen zu dürfen.

HIER
WIRST DU
#FUSSBALLMACHER*IN
DFB Logo
Der DFB

Noch Offene Fragen?

Du bist dir bei etwas noch unsicher oder brauchst weitere Infos zum Bewerbungsprozess? Kein Problem ‒ wir helfen dir gerne weiter.

E-Mail:
bewerbung@dfb.de

Hinweis: Leider können wir derzeit keine Schülerpraktika anbieten. Wir bitten um Verständnis und freuen uns über Bewerbungen für ausgeschriebene Praktikumsstellen im Rahmen eines Studiums.

Social Media des DFB
instagramfacebookxlinkedintiktokyoutube