Karriere
Dein Weg in unser Team
Du hast das Talent ‒ wir die Chance
Entdecke spannende Stellenangebote auf unserer Plattform und zeige uns, warum genau du zu uns passt. Wir sind gespannt darauf, dich und deine Fähigkeiten kennenzulernen!
1. Scouting-Phase
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden alle Bewerbungen sorgfältig gesichtet. Gemeinsam mit dem zuständigen Fachbereich werden Kandidat*innen festgelegt, die die Anforderungen erfüllen und für die Interviewphase berücksichtigt werden sollen.
2. Videoanalyse
In der Regel findet zunächst ein Videointerview via MS Teams statt. Wir freuen uns, dich im Rahmen eines ersten Termins kennenzulernen und einen Eindruck von dir und deinen Fähigkeiten zu bekommen.
3. Probetraining
Solltest du uns in diesem Rahmen überzeugen, laden wir dich anschließend zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch zu uns auf den Campus ein.
4. Nominierung
Im Anschluss an die persönliche Gesprächsrunde wird schnellstmöglich eine finale Entscheidung getroffen. Konnten wir einander überzeugen, leiten wir danach alle notwendigen Schritte für deinen Start beim DFB in die Wege und freuen uns, dich bald in unserem Team begrüßen zu dürfen.