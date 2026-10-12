Zweiter Test: U 19 vor Duell gegen Österreich

Für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht nach dem deutlichen 5:1 gegen Ungarn das zweite Testspiel an. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 12 Uhr, live bei YouTube) im Globall Football Park in Telki/Ungarn auf Österreich.

Die Startelf: Eisenbeiß - Maas, Szaraz, Müller, Wrede, Gmeineder (C), Schäfer, Bäcker, Potsi, Terakaj, Eggert.

Dies ist der letzte Härtetest vor dem Start in die EM-Qualifikation am 28. November gegen Slowenien. Komplettiert wird die deutsche Gruppe von Norwegen und den Niederlanden.