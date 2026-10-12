U 19-Frauen
Zweiter Test: U 19 vor Duell gegen Österreich
Für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft steht nach dem deutlichen 5:1 gegen Ungarn das zweite Testspiel an. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 12 Uhr, live bei YouTube) im Globall Football Park in Telki/Ungarn auf Österreich.
Die Startelf: Eisenbeiß - Maas, Szaraz, Müller, Wrede, Gmeineder (C), Schäfer, Bäcker, Potsi, Terakaj, Eggert.
Dies ist der letzte Härtetest vor dem Start in die EM-Qualifikation am 28. November gegen Slowenien. Komplettiert wird die deutsche Gruppe von Norwegen und den Niederlanden.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
5:1 gegen Ungarn: U 19 gelingt erster Länderspieltest
Die U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel der Saison erfolgreich bestritten. Die Auswahl von DFB-Trainerin Melanie Behringer setzte sich am Ende verdient mit 5:1 (0:0) gegen die Gastgeberinnen aus Ungarn durch.
Saisonauftakt: U 19 im Test gegen Ungarn
Für die deutschen U 19-Frauen stehen die ersten Länderspiele der Saison an. In Telki misst sich das Team von Melanie Behringer mit Gastgeber Ungarn und mit Österreich. Heute (ab 17.30 Uhr) startet die DFB-Auswahl mit dem Spiel gegen Ungarn.
Kai Krüger: "Im Übergangsbereich ist Spielzeit die entscheidende Währung"
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