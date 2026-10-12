3:1 gegen Österreich: U 19 gewinnt auch im zweiten Test

Die deutschen U 19-Frauen haben auch ihren zweiten Test der neuen Länderspielsaison gewonnen. Im ungarischen Telki setzte sich das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer mit 3:1 (1:1) gegen Österreich durch. Jil Schäfer (6.), Janita Kramer (53.) und Elira Terakaj (71., Foulelfmeter) sorgten für die Treffer auf deutscher Seite.

"Wir gehen früh in Führung und sind die ersten zehn Minuten richtig gut im Spiel", so DFB-Trainerin Behringer nach der Partie. "Doch nach dem 1:0 ging unser Spielfluss verloren und wir kamen nicht mehr in unsere gewünschten Situationen. In der Pause haben wir das eine oder andere angesprochen und waren im zweiten Durchgang wieder griffiger. Wir hatten einige gute Momente aber wir wissen auch, dass wir noch Verbesserungspotenzial haben. Trotzdem freuen wir uns sehr über den Sieg."

Die Zuschauer im Globall Football Park in Telki sahen eine ereignisreiche Anfangsviertelstunde: Jil Schäfer wurde in der 6. Minute durch einen präzisen Steckpass in die Spitze in Szene gesetzt und ließ der österreichischen Keeperin Johanna Mayer mit einem satten Schuss unten links keine Chance - zur frühen 1:0-Führung.

Ausgleich vom Punkt

Das deutsche Team präsentierte sich engagiert und suchte in der Folge vermehrt den Weg nach vorne. In der 13. Minute zeichnete sich DFB-Torhüterin Ylvi Eisenbeiß aus, als sie einen österreichischen Abschluss aus wenigen Metern stark parierte. Wenig später entschied die Schiedsrichterin nach einem deutschen Foulspiel im Sechzehner auf Strafstoß, den Österreichs Neunerin Denise Lueger sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte (16.).

In der Folge ging es in einer umkämpften ersten Halbzeit hin und her. Beide Teams erspielten sich diverse Möglichkeiten, legten jedoch bis zum pünktlichen Halbzeitpfiff keinen Treffer mehr nach.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Behringer viermal, unter anderem ersetzte Linna Hermsmeier Ylvi Eisenbeiß im deutschen Tor. Das engagierte Spiel aus der ersten Halbzeit setzte sich im zweiten Durchgang fort. Dann ging das DFB-Team erneut in Führung: Jonna Wrede schlug von links außen eine Flanke punktgenau auf den Kopf der eingwechselten Janita Kramer. Der Kopfball prallte von der Latte aus über die österreichische Keeperin Mayer ins Tor - zum 2:1 (53.).

Terakaj macht per Strafstoß alles klar

Im anschließenden Verlauf schenkten sich beide Teams weiterhin nichts, die DFB-Auswahl verzeichnete jedoch durchaus Vorteile in den Spielanteilen. In der 70. Minute zeigte die Offizielle erneut auf den Punkt, diesmal für Deutschland: Elira Terakaj verwandelte den Foulelfmeter mittig - zum 3:1-Endstand (71.). In der Schlussphase konnte Österreich nichts Zählbares mehr entgegensetzen. Nach dem Schlusspfiff folgte ein inoffizielles Elfmeterschießen, welches die deutsche Auswahl mit 4:2 für sich entschied.

Vor der Partie gegen Österreich feierte die U 19 bereits ein 5:1 gegen Gastgeber Ungarn. Die Testspiele in Telki galten der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation. Ende November startet die DFB-Auswahl in die EM-Quali und trifft dabei in Gruppe 6 auf Slowenien (28. November), Norwegen (1. Dezember) und die Niederlande (4. Dezember).