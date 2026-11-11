U 19-Frauen
Behringer nominiert Kader für EM-Qualifikation in der Niederlande
Für die deutsche U 19-Frauen-Nationalmannschaft wird es zum Jahresende ernst: In Liga A der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Ungarn geht es in Gruppe A6 in der Niederlande um den Sprung in die zweite Runde. Den Auftakt macht am 28. November (ab 18 Uhr) das Duell mit Slowenien in Uden, gefolgt vom Spiel gegen Norwegen am 1. Dezember (ab 14 Uhr) in Escharen. Zum Abschluss trifft der aktuelle Vizeeuropameister am 4. Dezember (ab 14 Uhr) ebenfalls in Escharen gegen die Gastgeberinnen. Cheftrainerin Melanie Behringer hat nun ihren 21-köpfigen Kader für das Miniturnier benannt.
"Mit Slowenien, Norwegen und der Niederlande erwartet uns eine ausgesprochen anspruchsvolle Qualifikationsrunde mit Gegnern auf hohem internationalem Niveau. Wir freuen uns auf diese Herausforderung und wissen, dass wir in jedem Spiel unsere volle Leistungsfähigkeit abrufen müssen", sagt Melanie Behringer. "Unser Anspruch ist es, unsere Stärken als Mannschaft auf den Platz zu bringen, geschlossen aufzutreten und uns für die zweite Qualifikationsrunde im April zu qualifizieren."
Die ersten drei Mannschaften einer Gruppe qualifizieren sich für die zweite Qualifikationsrunde. Dort werden dann die sieben Teams ermittelt, die neben Gastgeber Ungarn an der Endrunde teilnehmen werden. Zusätzlich fungiert der Wettbewerb als UEFA-Qualifikation für die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft 2028.
Kategorien: U 19-Frauen
Autor: dfb
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