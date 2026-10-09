5:1 gegen Ungarn: U 19 gelingt erster Länderspieltest

Die U 19-Frauen-Nationalmannschaft hat ihr erstes Länderspiel der Saison erfolgreich bestritten. Im ungarischen Telki setzte sich die Auswahl von DFB-Trainerin Melanie Behringer im Globall Football Park am Ende verdient mit 5:1 (0:0) gegen die Gastgeberinnen aus Ungarn durch.

"Wir sind super zufrieden mit dem Spiel. Am Ende war es ein verdienter Sieg. Wir hatten viel Ballbesitz und haben uns einige Chancen erarbeitet. Es wären sogar noch mehr Tore möglich gewesen. Ich bin sehr glücklich, dass so viel aus dem Training umgesetzt wurde, obwohl wir viele neue Spielerinnen dabei haben. Sie haben es super gemacht."

Von Beginn an übernahm die deutsche Mannschaft im Globall Football Park die Spielkontrolle. Bereits nach fünf Minuten verzeichnete das DFB-Team die ersten zwei Eckbälle, die jedoch noch harmlos blieben. Paula Rintzner gab nach sieben Minuten den ersten Schuss ab, gefolgt von einer gefährlichen Freistoßflanke von Leni Eggert, die Mia Lena Maas aus fünf Metern nicht verwerten konnte (13.). Die DFB-Auswahl dominierte die Partie vor allem durch frühe Ballgewinne im Mittelfeld. In der 21. Minute war es erneut Rintzner, deren Abschluss von der Strafraumkante im Nachfassen pariert wurde. Trotz zahlreicher weiterer Distanzschüsse blieb es bis zur Pause torlos.

Jokerin Kramer gelingt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel gestalteten sich die Anfangsminuten zunächst ausgeglichen, ehe das Spiel an Fahrt aufnahm. In der 57. Minute traf Mia Lena Maas mit einem wuchtigen Fernschuss aus 18 Metern aus halbrechter Position ins lange Eck zum 1:0. Nach dem Führungstreffer drängten die U 19-Frauen-Nationalmannschaft weiter, mussten aber einen Dämpfer hinnehmen. Nach einem Ballverlust lief Ungarns Petra Gegeny auf das deutsche Tor zu, traf zunächst nur den Pfosten, verwertete den Abpraller im zweiten Versuch aber zum 1:1.

Kurz darauf schlug die DFB-Auswahl zurück. Nach einer präzisen Flanke von Leni Eggert traf Elira Terakaj aus fünf Metern eiskalt zum 2:1 ins rechte Eck (72.). Ein starkes Dribbling von Vivien Thomann bis in den Strafraum sorgte in der 80. Minute für Gefahr. Ihr Abschluss konnte pariert werden doch den Abpraller verwertete Janita Kramer erfolgreich zum 3:1. Nach einer Ecke von Lany Bäcker traf Kramer erneut und machte damit ihren Doppelpack perfekt (90.). Der Treffer zum 5:1-Endstand gelang Leni Eggert, die den Ball nach einem Querpass von Hanna Wegschneider, nur noch einschieben musste (90.+2).

Bereits am kommenden Montag (ab 12 Uhr) wartet an gleicher Stelle in Telki das nächste Testspiel. Dann geht es für die U 19-Frauen-Nationalmannschaft gegen Österreich.