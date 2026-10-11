Zweiter Test gegen Japan live in der ARD und im Stream

Nach dem erfolgreichen ersten Test gegen Australien trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) im Bremer Weserstadion auf Japan. DFB.de fasst die wichtigsten Infos zur Partie im FAQ zusammen.

Wer überträgt das Heimspiel gegen Japan?

Das Länderspiel in Bremen wird in der ARD und im Livestream der Sportschau gezeigt, die Übertragung startet um 17.35 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Stephanie Baczyk, die Sendung moderiert Claus Lufen. Als Expertin steht die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult zur Verfügung.

Wer pfeift das Spiel?

FIFA-Schiedsrichterin Karoline Marie Jensen leitet das Länderspiel im Bremer Weserstadion gegen Japan. Die Norwegerin wird dabei von ihren beiden Assistentinnen Monica Brun Lökkeberg und Helle Reiten unterstützt. Vierte Offizielle ist Henrikke Hólm Nervik. Alle stammen aus Norwegen.

In welchen Trikots wird gespielt?

Erstmals spielen auch die deutschen Frauen im dunklen Abschiedstrikot von Adidas. Das Auftaktspiel hatte das Team von Bundestrainer Christian Wück noch im klassischen weißen Heimtrikot, das die Auswahl meistens vor heimischer Kulisse trägt, bestritten.

Wie ist die DFB-Bilanz gegen Japan?

Bislang trafen die DFB-Frauen insgesamt vierzehn Mal auf die aktuellen Asienmeisterinnen, das letzte Aufeinandertreffen ist allerdings schon über sieben Jahre her: Im April 2019 trennten sich beide Mannschaften 2:2, ansonsten ist die Bilanz aus deutscher Sicht sehr positiv. Elf Spiele entschied Deutschland für sich, darunter auch das Duell um die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008 im chinesischen Peking (2:0). Neben zwei Unentschieden musste sich die deutsche Auswahl nur einmal geschlagen geben - diese Niederlage war allerdings schmerzhaft: Ausgerechnet im Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft 2011 unterlag die deutsche Mannschaft 0:1 nach Verlängerung und schied so aus dem Turnier aus.

Wer steht im deutschen Kader?

Nach einigen Änderungen und Abreisen kann Bundestrainer Christian Wück für das zweite Länderspiel auf einen 22-köpfigen Kader zurückgreifen. Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Larissa Mühlhaus (Eintracht Frankfurt) und Selina Cerci (FC Arsenal) reisten schon vor dem ersten Test verletzungbedingt ab, die 18-jährige Luzie Zähringer (VfB Stuttgart) wurde nachnominiert. Kurzfristig fiel auch Lea Schüller (Manchester United) wegen eines Infekts aus, Shekiera Martinez (Tottenham Hotspur) verstärkt das Team nun zusätzlich in Bremen.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Was die Fans für das Spiel im Bremer Weserstadion beachten müssen, ist in den Fan-Infos nachzulesen. Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.