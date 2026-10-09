Doppelpack Kössler beim 4:2 gegen Australien

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg ins Länderspieljahr gestartet. Das Team von Bundestrainer Christian Wück feierte im BBBank Wildpark in Karlsruhe vor 26.352 Zusehenden ein 4:2 (2:1) gegen Australien. Melissa Kössler sorgte per Doppelpack (23., 30.) für die 2:0-Führung, Samantha Kerr verkürzte mit dem Pausenpfiff (45.+2). Für den dritten deutschen Treffer sorgte Camilla Küver mit ihrem Debüttreffer in der 83. Minute. Holly McNamara verkürzte in der Nachspielzeit (90.+3), Sjoeke Nüsken konterte postwendend (90.+4).

Wück setzte im Tor erneut auf Ena Mahmutovic, davor auf eine Viererkette mit Franziska Kett, Küver, Kapitänin Janina Minge und Carlotta Wamser. Im Mittelfeld agierten Nüsken und Elisa Senß defensiv, Cora Zicai, Jule Brand und Klara Bühl offensiv hinter der einzigen Spitze Kössler.

Schon in der ersten Minute kamen die Gäste zur ersten Chance, als Kerr eine flache Hereingabe mit der Hacke aufs Tor brachte. Das DFB-Team zog aber prompt nach: Bühl bediente nach einem Flankenlauf in der Mitte Zicai, die den Ball aber aus acht Metern über das Tor setzte. Es entwickelte sich eine temporeiche Partie, in der beide Mannschaften offensiv zu Werke gingen und in der sich die deutsche Elf langsam Spielvorteile erarbeitete.

Kössler feiert Torpremiere

Nach einigen Halbchancen schlug das Team von Christian Wück dann zu: Eine feine Ballstaffette mit diversen Direktpässen landete bei Wamser, deren Flanke Kett aufs Tor köpfte und Kössler den Abpraller nach Mackenzie Arnolds Parade über die Linie drückte. Es war ihr erstes Länderspieltor im fünften Einsatz. Und die Angreiferin hatte nun Lunte gerochen: Nach einem Steilpass von Senß nach Ballgewinn traf die 26-Jährige von der Strafraumgrenze per Flachschuss.

Ein ums andere Mal gelangen Balleroberungen und dann ging es schnell Richtung australisches Tor, so auch in der 36. Minute, als Kett das Außennetz traf. Das deutsche Team leistete sich dann aber in der Schlussphase zu viele Nachlässigkeiten. Eine davon bestrafte Kerr mit ihrem Kopfballtreffer mit der letzten Aktion der ersten Hälfte.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Wück dreimal: Neben Marie Müller und Linda Dallmann kam auch Debütantin Lisa Baum in die Partie, dafür blieben Kett, Brand und Bühl in der Kabine. Das deutsche Spiel blieb trotz der Wechsel dominant. Aber punktuell kamen die "Matildas" vor allem über rechts zu Offensivaktionen. In der 56. Minute fiel so auch fast der Ausgleich: Nach einer Ecke setzte Clare Wheeler den Abpraller wuchtig an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball an die Hacke Müllers und drehte sich dann aus dem Tor in die Hände von Mahmutovic.

Anyomi trifft den Pfosten, Küver das Tor

Danach bekam wieder das deutsche Team Oberwasser: Ellie Carpenter klärte vor der einschussbereiten Zicai (59.). Es ging nun hin und her, Chancen konnte sich in dieser Phase keine der beiden Mannschaften erarbeiten. Es kam der nächste Wechsel: Nicole Anyomi und Sarai Linder ersetzten Kössler und Wamser (70.).

Und wieder schnupperte Australien am Ausgleich, als McNamara nach einer Ecke ins Zentrum legte und Nüsken vor der einschussbereiten Caitlin Foord an den Ball kam (72.). Australien drängte nun, aber in der 78. Minute fiel dann fast das Tor auf der Gegenseite. Müller bediente die durchstartende Anyomi, die den Ball aus zentraler Position an den Außenpfosten setzte.

Zicai prüfte Arnold wenig später aus der Distanz (81.) und Dallmann versagten kurz darauf frei vor Arnold die Nerven (82.). Es war nun wieder eine deutsche Drangphase: Zicai scheiterte noch an Arnold, aber Küver setzte den Ball im Anschluss an eine Ecke zum 3:1 ins Tor. Mahmutovic parierte kurz darauf glänzend gegen McNamara (88.). In der Schlussphase kamen noch Laura Freigang und Sophia Kleinherne für Minge und Zicai auf den Rasen (89.) und Australien zum zweiten Tor. Den Schlusspunkt setzte nach einer Ecke aber Nüsken aus kurzer Distanz.