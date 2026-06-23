U 16-Juniorinnen
Zweiter Test gegen England: "Die gute Leistung bestätigen"
Für die deutschen U 16-Juniorinnen steht heute (ab 12 Uhr) das letzte Spiel der Saison an. In der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern geht es erneut gegen England. Bereits am vergangenen Samstag testete die Auswahl von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen die Lionesses und gewann dieses Duell mit 5:2.
"Durch das erste Spiel können sich beide Teams schon aufeinander einstellen", sagt Peter. "Wir wollen die gute Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen und wieder ein gutes Spiel machen."
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
U 16 gewinnt ersten Test gegen England mit 5:2
Die U 16-Juniorinnen haben den ersten Vergleich mit England klar gewonnen. In Hamm-Rhynern gewann das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter mit 5:2. Roppel (2), Bali, Rohs und Hecke trafen für die DFB-Auswahl.
Erstes Duell mit England: "Ein echter Härtetest"
Klassiker im Doppelpack: Die U 16-Juniorinnen treffen zum Saisonabschluss heute (ab 15 Uhr) und am 23. Juni (ab 12 Uhr) in Hamm-Rhynern zweimal auf England. "Wir wollen uns mutig präsentieren", sagt DFB-Trainerin Kathrin Peter vor den Duellen.
Tickets für England-Spiele in Hamm
Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft im Juni in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm gleich zweimal auf England. Karten für die beiden Länderspiele am 20. (15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) sind jetzt im DFB-Ticketportal verfügbar.