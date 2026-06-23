U 16-Juniorinnen

Zweiter Test gegen England: "Die gute Leistung bestätigen"

23.06.2026
"Wieder ein gutes Spiel machen": Die U 16-Juniorinnen testen zum Saisonabschluss erneut gegen England Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Für die deutschen U 16-Juniorinnen steht heute (ab 12 Uhr) das letzte Spiel der Saison an. In der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern geht es erneut gegen England. Bereits am vergangenen Samstag testete die Auswahl von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen die Lionesses und gewann dieses Duell mit 5:2.

"Durch das erste Spiel können sich beide Teams schon aufeinander einstellen", sagt Peter. "Wir wollen die gute Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen und wieder ein gutes Spiel machen."

Kategorien: U 16-Juniorinnen

Autor: dfb

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