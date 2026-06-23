Zweiter Test gegen England: "Die gute Leistung bestätigen"

Für die deutschen U 16-Juniorinnen steht heute (ab 12 Uhr) das letzte Spiel der Saison an. In der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern geht es erneut gegen England. Bereits am vergangenen Samstag testete die Auswahl von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen die Lionesses und gewann dieses Duell mit 5:2.

"Durch das erste Spiel können sich beide Teams schon aufeinander einstellen", sagt Peter. "Wir wollen die gute Leistung aus dem ersten Spiel bestätigen und wieder ein gutes Spiel machen."