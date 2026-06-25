Emilia Watermeier: "Wir haben uns in der Saison echt weiterentwickelt"

Die U 16-Juniorinnen haben die Länderspielsaison 2025/2026 erfolgreich beendet. Im letzten Lehrgang gewann das Team von Trainerin Kathrin Peter beide Partien gegen England (5:2 und 1:0). Mittelfeldspielerin Emilia Watermeier von der SGS Essen spricht im DFB.de-Interview über die beiden England-Duelle und blickt auf das vergangene Jahr zurück.

DFB.de: Die U 16-Juniorinnen waren jetzt eineinhalb Wochen zusammen in Bochum und haben zwei Spiele gegen England absolviert. Wie hast Du die Zeit erlebt, Emilia Watermeier?

Emilia Watermeier: Die Zeit mit dem Team hat großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, dass wir auch neben dem Training ein paar echt schöne Momente hatten. Wir sind in dieser Saison generell als Mannschaft stark zusammengewachsen und ich würde es als eine große Familie beschreiben. Die Zeit jetzt hier in Bochum war dann auch noch einmal sehr wertvoll und wir konnten zeigen, was wir uns in der Saison erarbeitet haben.

DFB.de: Die Spiele gegen England liefen auch gut, nach einem 5:2 am Samstag gab es am Dienstag einen 1:0-Sieg. Wie zufrieden bist Du mit den Partien?

Watermeier: Ich bin natürlich mit den Leistungen sehr zufrieden. Wir haben in beiden Spielen gezeigt, wie gut wir als Mannschaft funktionieren. Wir hatten in beiden Spielen gute Kombinationen nach vorne und das Spiel dann auch dominiert. Nach dem Rückstand im ersten Spiel sind wir gut zurückgekommen und haben da dann auch direkt den Ausgleich gemacht.

DFB.de: Gab es einen Moment in den Spielen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?

Watermeier: Ich würde schon sagen, dass es der Rückstand im ersten Spiel war. Da haben wir direkt die richtige Reaktion gezeigt und den Ausgleich gemacht, danach haben wir unser Spiel durchgezogen. Ich würde sagen, das zeigt, was für eine Mannschaft wir sind und dass wir dann auch verdient gewonnen haben.

DFB.de: Dieser Lehrgang war der letzte der U 16-Saison. Wie blickst Du auf das vergangene Jahr zurück?

Watermeier: Es hat generell extrem viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir haben uns in der Saison echt weiterentwickelt, jede einzelne und als Team. Es war ein sehr lehrreiches Jahr und auch eine total schöne Zeit. Jetzt freuen wir uns auf die Herausforderungen, die in der kommenden Saison auf uns zukommen.

DFB.de: Was sticht für dich persönlich in der abgelaufenen Saison heraus?

Watermeier: Jeder Lehrgang war für mich persönlich ein besonderes Highlight und hat uns sowohl individuell als auch als Team vorangebracht. Im Verein war mein Debüt in der Bundesliga für die SGS Essen und generell die Erfahrung mit der ersten Mannschaft sehr wertvoll und wichtig für meine persönliche Entwicklung?

DFB.de: Die Sommerpause ist gar nicht lang, im Juli geht es schon weiter, dann als U 17. Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Watermeier: Wir wollen uns natürlich für die EM (im April 2027 in Finnland, Anm. d. Red.) qualifizieren und ein richtig gutes Turnier spielen, um dann auch bei der WM (im Oktober 2027) dabei zu sein. Und generell wollen wir uns natürlich alle weiterentwickeln und Erfahrung dann auf hohem internationalem Niveau sammeln.