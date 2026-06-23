U 16 gewinnt letzten Test des Jahres gegen England

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihren Saisonabschluss positiv gestaltet. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter entschied auch das zweite Testspiel gegen England innerhalb weniger Tage durch das Tor von Kim Wardjawand (27.) mit 1:0 (1:0) für sich. Bereits am Samstag ging das erste Spiel in Hamm-Rhynern gegen die Lionesses an die DFB-Auswahl.

"Mit den beiden Siegen haben wir einen super Saisonabschluss", sagte Peter. "Die Engländerinnen waren heute sehr präsent. Aber wir haben sie nicht zur Entfaltung kommen lassen, ein sehr gutes Angriffspressing gespielt und eine Vielzahl von Chancen herausgespielt. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und England dominiert. Wir im Trainerteam sind mit der Entwicklung der Mädels sehr zufrieden. Mit und gegen den Ball haben wir riesige Fortschritte gemacht."

Von Anfang an zeigte sich die DFB-Auswahl vor 280 Zuschauer*innen klar spielbestimmend und setzte die Engländerinnen früh unter Druck. Dadurch kam es zu vielen hohen Ballgewinnen und ersten kleine Unsicherheiten seitens der englischen Mannschaft. So auch in der 13. Spielminute: Ela Kural blockte einen Abschlag der gegnerischen Torhüterin Kirk so, dass der Ball von der Engländerin gegen die Latte prallte.

Wardjawand trifft sehenswert

Danach spielten die Deutschen weiterhin mutig nach vorne und erzielten knapp zehn Minuten später durch Wardjawand den verdienten Führungstreffer. Nach einem Foulspiel knapp außerhalb des Strafraums entschied Schiedsrichterin Nadine Westerhoff auf Freistoß, den Wardjawand herrlich über die Mauer ins linke obere Eck schlenzte (27.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb die DFB-Auswahl das klar bessere Team und ging verdient mit 1:0 in die Kabine.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Trainerin Peter kräftig durch - am starken und kontrollierten Auftritt änderte dies allerdings nichts. Bereits in den ersten Minuten kam die DFB-Auswahl zu guten Möglichkeiten. Zuerst landete der Schuss von Roppel knapp über dem Tor (51.), dann scheiterte Rohs an Torhüterin Kirk. Kurz darauf gab es durch Rohs und Bali eine Doppelchance (54.). Auch hier scheiterten die Deutschen an der gut aufgelegten Torhüterin.

Nach der Trinkpause dauerte es ein wenig bis zur nächsten guten Möglichkeit. Rohs verpasste per Kopf nach einer kurz ausgeführten Ecke (79.). Kurz darauf verzog Rohs im gegnerischen Strafraum aus aussichtsreicher Position (81.). Bis zum Abpfiff kontrollierten die Gastgeberinnen die Partie und erspielten noch einige Torchancen. Am Ende blieb es beim 1:0.