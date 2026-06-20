U 16 gewinnt ersten Test gegen England mit 5:2

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben den ersten Test gegen England gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich in Hamm-Rhynern mit 5:2 (3:2) durch Tore von Ida Marie Roppel (6./42.), Maryam Bali (28.), Charlotte Rohs (48.) und Svenja Hecke (76.) durch.

"Es ist immer schön, wenn man gewinnt", sagte Peter. "Wir waren die bessere Mannschaft. Die Mädels haben konzentriert gespielt und ich bin sehr stolz, dass sie die Trainingsinhalte so auf dem Platz umgesetzt haben. Über weite Strecken des Spiels waren wir dominant und haben verdient gewonnen."

Roppel trifft doppelt

Die 554 Zuschauer*innen in der Kümpel+Hellmeister-Arena wurden direkt bestens unterhalten. Mit der ersten Chance erzielten die jungen Lionesses das erste Tor: Ayomide Junaid wurde zentral bedient und traf ins lange Eck (5.). Doch nur Sekunden später jubelten die Deutschen erstmals. Catelyn Zimmermann setzte sich an der Grundlinie durch und scheiterte zunächst an Jessica Philps im englischen Tor, doch Roppel holte sich den Abpraller und netzte zum Ausgleich ein (6.). Danach bestimmte die deutsche Auswahl die Partie und kam durch Bali (14.) und Zimmermann (21.) zu weiteren Abschlüsse, die jedoch über und links neben das Tor flogen.

Doch schließlich fiel der verdiente deutsche Führungstreffer. Anika Helmer flankte aus dem Halbfeld auf Bali, die aus kurzer Distanz zum 2:1 einköpfte (28.). Fünf Minuten später hatte Bali die nächste Gelegenheit, scheiterte diesmal aus spitzem Winkel aber an Philps. Zwar kamen auch die Engländerinnen hin und wieder an den deutschen Strafraum, zwingende Chancen konnten sie jedoch nicht kreieren. Stattdessen folgte das 3:1, weil sich Bali im Sechzehner durchsetzte und in Roppel eine Abnehmerin in der Mitte fand, die direkt ins Tor vollendete (42.). Mit der letzten Aktion in Hälfte eins kamen die Gäste durch Angelina Joy Bramble zum Schuss an die Latte - und Junaid staubte zum 3:2 ab (45.+4).

Jokertore nach der Pause

In der zweiten Hälfte dauerte es wieder nicht lange, bis ein Treffer fiel. Die eingewechselte Rohs wurde zentral freigespielt, suchte sich das rechte Eck aus und traf von der Strafraumkante genau dorthin (48.) - 4:2. Die nächste gefährliche Aktion resultierte aus einem Fehler im englischen Aufbauspiel, den die Deutschen durch hohes Pressing erzwangen. Alea Pospiech fackelte nicht lange, zog aus der Drehung ab und verfehlte den Kasten nur knapp (63.). Auch vier Minuten darauf holte sich die DFB-Auswahl den Ball am englischen Strafraum, Evita Kogels Schuss aus halblinker Position wurde von Philps pariert.

In der 76. Minute stach aber die nächste deutsche Jokerin: Hecke wurde über die linke Seite geschickt, hängte zwei Gegenspielerinnen ab und schob den Ball an Philps vorbei ins Tor. Danach war das Spiel entschieden, gefährliche Chancen gab es bei Temperaturen über 30 Grad und schwindenden Kräfte nicht mehr, so dass der klare 5:2-Heimsieg in den Büchern stand.

Am 23. Juni (ab 12 Uhr) steht am selben Ort der zweite Test gegen die Engländerinnen auf dem Programm der deutschen U 16-Juniorinnen.