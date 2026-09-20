Zweiter Schottland-Test: U 17 unterliegt knapp

Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben ihr zweites Spiel der Länderspielsaison 2026/2027 verloren. Im zweiten Duell mit Schottland unterlag das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Cumbernauld knapp mit 1:2 (1:2). Clara Trümner (13.) sorgte für den zwischenzeitlichen deutschen Ausgleich. Der erste Test gegen Schottland am Donnerstag endete 1:1 (1:0).

Die Zuschauer im Broadwood Stadium sahen eine ereignisreiche erste Halbzeit. In der 7. Minute trafen die Gastgeberinnen in Form von Stürmerin Lucy Jane Hope zur frühen Führung, ehe wenige Minuten später das DFB-Team antwortete: Außenverteidigerin Clara Trümner von Hessen Kassel glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Nach 26 Minuten konnte Hope die deutsche Torhüterin Katharina Jeppe (Eintracht Frankfurt) abermals überwinden und stellte so auf den 2:1-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang gelang es der DFB-Auswahl nicht, den erneuten Ausgleich zu herzustellen. Als Schlusspunkt sah die schottische Abwehrspielerin Lexie Kelly Fellows kurz vor Abpfiff die gelb-rote Karte (90.+1).

Nach der nun abgeschlossenen Schottland-Reise geht es für die U 17 im Oktober mit drei EM-Qualifikationsspielen weiter. Dabei trifft die DFB-Auswahl am 9. Oktober auf Kasachstan, am 12. Oktober auf Island und am 15. Oktober auf Tschechien. Alle drei Partien finden ab 12.30 Uhr auf Platz 1 am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt.