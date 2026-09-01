Die neuen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 starten die Saison 2026/2027 in Schottland. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter misst sich gleich zweimal in Glasgow mit den Gastgeberinnen. Am Donnerstag, 17. September (ab 15 Uhr MESZ), findet die erste Begegnung im Broadwood Stadium statt, ehe die beiden Teams am Sonntag, 20. September (ab 12 Uhr MESZ), dort erneut aufeinander treffen. Für den Länderspiel-Doppelpack hat Peter nun einen Kader mit 23 Spielerinnen berufen.

"Mit den beiden Länderspielen gegen Schottland erwartet uns ein spannender nächster Schritt in unserer Entwicklung", sagt Peter. "Die Schottinnen haben wir bewusst ausgewählt, weil sie uns neue Aufgaben stellen und Aspekte unseres Ausbildungsansatzes in den Fokus rücken. Wir verfügen über einen sehr ausgeglichenen Kader mit vielen Spielerinnen, die sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt haben. Ich bin gespannt, wie sie nach der Sommerpause zurückkehren. Und ich freue mich auf zwei intensive Spiele sowie viel Energie und Leidenschaft auf dem Platz."

Für die U 17-Juniorinnen geht es nach dem Schottland-Lehrgang bereits im Oktober mit der EM-Qualifikation weiter: Das deutsche Team empfängt dazu Kasachstan am 9. Oktober, Island am 12. Oktober und Tschechien am 15. Oktober auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.