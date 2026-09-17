Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 sind mit einem Remis in die Länderspielsaison 2026/2027 gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trennte sich in Cumbernauld mit 1:1 (1:0) von den schottischen Gastgeberinnen. Luise Krczal (12.) sorgte für die zwischenzeitliche deutsche Führung.

Die 343 Zuschauer im Broadwood Stadium sahen eine frühe Führung der deutschen Mannschaft, als Luise Krczal von der TSG Hoffenheim in der 12. Minute auf Höhe der Strafraumkante mit rechts den Weg ins Tor fand. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang antworteten jedoch die Schottinnen: Phoebe O'Donnell traf in der 62. Minute zum 1:1-Ausgleich und stellte somit den Endstand her.

Am Sonntag folgt für die U 17 das zweite Duell mit Schottland. Anpfiff ist um 12 Uhr (MESZ), abermals im Broadwood Stadium in Cumbernauld bei Glasgow.