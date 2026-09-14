Der ältere Jahrgang der deutschen U 17-Juniorinnen bereitet sich auf die anstehende Weltmeisterschaft in Marokko (17. Oktober bis 7. November) vor. Im letzten Härtetest vor dem WM-Turnier trifft das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer am 11. Oktober im hessischen Haiger auf Mexiko. Anstoß im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen, wo der Regionalligist TSV Steinbach-Haiger seine Heimspiele austrägt, ist um 14 Uhr.

Der Vorverkauf für die Partie läuft. Hier können Tickets erworben werden. Sitzplätze sind ab 8 Euro erhältlich (ermäßigt 6 Euro), Stehplätze kosten 7 Euro (ermäßigt 5 Euro). Bei Gruppen ab zehn Personen liegt der Eintritt sowohl für Sitz- als auch Stehplätzen bei 4 Euro pro Ticket.

Die U 17-Juniorinnen gewannen bei der Europameisterschaft im vergangenen Mai in Nordirland den Titel und qualifizierten sich in diesem Zuge für die Weltmeisterschaft in Marokko. Dort trifft die DFB-Auswahl in der Gruppe A auf Argentinien, Marokko und Neuseeland. Das Spiel gegen Mexiko ist das letzte Testspiel vor der Abreise zum Turnier.