U 17-Juniorinnen
Kathrin Peter nominiert Kader für EM-Qualifikation am DFB-Campus
Für die deutschen U 17-Juniorinnen des jüngeren 2010er-Jahrgangs wird es im Oktober ernst. In der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2027 in Finnland trifft die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt auf Tschechien, Island und Kasachstan. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat nun ihren Kader mit zwei Torhüterinnen und 18 Feldspielerinnen berufen. Zudem ist mit Sofija Rajic (SGS Essen) eine dritte Torhüterin Teil des Teams, die während der gesamten Qualifikation bei der Mannschaft sein wird und bei einem Ausfall nachnominiert werden könnte.
Los geht's am 9. Oktober (ab 12.30 Uhr) gegen Kasachstan, es folgt am 12. Oktober (ab 12.30 Uhr) das Duell gegen Island und zum Abschluss am 15. Oktober (ab 12.30 Uhr) das Gruppenfinale gegen Tschechien. Karten für die Partien gibt es im DFB-Ticketshop.
Die drei erstplatzierten Teams der insgesamt sieben Vierergruppen spielen in der zweiten Qualifkationsrunde im Frühjahr 2027 um die sieben Startplätze bei der EM-Endrunde neben Ausrichter Finnland. Bei der Europameisterschaft werden dann auch die europäischen Teilnehmer an der U 17-WM 2027 in Marokko ausgespielt.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
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Zweiter Schottland-Test: U 17 unterliegt knapp
Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben ihr zweites Spiel der Länderspielsaison 2026/2027 verloren. Im zweiten Duell mit Schottland unterlag das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Cumbernauld knapp mit 1:2 (1:2).
Nach Remis: U 17 vor zweitem Test in Schottland
Die U 17-Juniorinnen stehen heute (ab 12.30 Uhr) vor ihrem zweiten Duell mit Schottland. Nach dem 1:1 im ersten Spiel am Donnerstag gilt es nun "aus den Erkenntnissen zu lernen und die Herausforderung erneut anzunehmen", so Trainerin Kathrin Peter.