Nach Remis: U 17 vor zweitem Test in Schottland

Die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 stehen vor ihrem zweiten Duell mit Schottland. In der ersten Begegnung des Länderspiel-Doppelpacks trennten sich das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter und die Gastgeberinnen mit 1:1 (1:0). Wie bereits am Donnerstag findet die Partie im Broadwood Stadium in Cumbernauld bei Glasgow statt, Anpfiff ist um 12.30 Uhr (MESZ).

Die Startelf: Jeppe - Hecke (K), Meyer, Watermeier, Kogel, Schütte, Kural, Bali, Zimmermann, Scharras, Trümner.

"Wir haben die Möglichkeit, aus den Erkenntnissen von Donnerstag zu lernen und die Herausforderung erneut anzunehmen", blickt Trainerin Peter auf das zweite Aufeinandertreffen.

Nach der Schottland-Reise geht es für die U 17 im Oktober mit drei EM-Qualifikationsspielen weiter. Dabei trifft die DFB-Auswahl am 9. Oktober auf Kasachstan, am 12. Oktober auf Island und am 15. Oktober auf Tschechien. Alle drei Partien finden ab 12.30 Uhr auf Platz 1 am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt.