U 17-Juniorinnen
Nach Remis: U 17 vor zweitem Test in Schottland
Die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 stehen vor ihrem zweiten Duell mit Schottland. In der ersten Begegnung des Länderspiel-Doppelpacks trennten sich das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter und die Gastgeberinnen mit 1:1 (1:0). Wie bereits am Donnerstag findet die Partie im Broadwood Stadium in Cumbernauld bei Glasgow statt, Anpfiff ist um 12.30 Uhr (MESZ).
Die Startelf: Jeppe - Hecke (K), Meyer, Watermeier, Kogel, Schütte, Kural, Bali, Zimmermann, Scharras, Trümner.
"Wir haben die Möglichkeit, aus den Erkenntnissen von Donnerstag zu lernen und die Herausforderung erneut anzunehmen", blickt Trainerin Peter auf das zweite Aufeinandertreffen.
Nach der Schottland-Reise geht es für die U 17 im Oktober mit drei EM-Qualifikationsspielen weiter. Dabei trifft die DFB-Auswahl am 9. Oktober auf Kasachstan, am 12. Oktober auf Island und am 15. Oktober auf Tschechien. Alle drei Partien finden ab 12.30 Uhr auf Platz 1 am DFB-Campus in Frankfurt am Main statt.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
Zweiter Schottland-Test: U 17 unterliegt knapp
Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben ihr zweites Spiel der Länderspielsaison 2026/2027 verloren. Im zweiten Duell mit Schottland unterlag das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter in Cumbernauld knapp mit 1:2 (1:2).
In Schottland: U 17 mit Remis zum Auftakt
Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 sind mit einem Remis in die Länderspielsaison 2026/2027 gestartet. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter trennte sich in Cumbernauld mit 1:1 (1:0) von den schottischen Gastgeberinnen.
U 17-Juniorinnen testen in Schottland
Heute starten die neuen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 in Glasgow gegen Schottland in die neue Saison, am Sonntag folgt ein zweiter Vergleich. "Uns erwartet ein spannender nächster Schritt in unserer Entwicklung", sagt Trainerin Kathrin Peter.