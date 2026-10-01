Loderer nominiert Kader für U 17-WM in Marokko

Nach dem Gewinn der Europameisterschaft wartet auf die deutschen U 17-Juniorinnen mit der Weltmeisterschaft in Marokko vom 17. Oktober bis 7. November das nächste große Turnier. Cheftrainerin Sabine Loderer hat nun ihr 21-köpfiges Aufgebot für die WM berufen.

Zum WM-Kader gehören auch die drei diesjährigen Fritz-Walter-Medaillen-Gewinnerinnen Mirja Kropp und Marie Kleemann von RB Leipzig sowie Johanna Hebben vom SC Freiburg. Der SC Freiburg stellt mit fünf Spielerinnen auch den größten Block im Aufgebot, gefolgt von Borussia Mönchengladbach mit drei WM-Fahrerinnen.

Neu im Vergleich zur Europameisterschaft sind Mariann Noack vom 1. FC Union Berlin und Miriam Arici von Borussia Mönchengladbach. Beide hatten das EM-Turnier im Mai verletzungsbedingt verpasst und kehren nun in den Kader zurück.

Loderer: "Wir zählen die Tage"

"Auf die WM freuen wir uns seit dem Moment, in dem wir die Qualifikation klargemacht haben, und wir zählen die Tage, bis es endlich losgeht", sagt Sabine Loderer. "Wir werden auch dieses absolut besondere Turnier wieder Schritt für Schritt angehen, von Spiel zu Spiel denken und dabei immer bei uns bleiben. Gegen interkontinentale Gegner zu spielen, ist im Vergleich zur EM eine neue Herausforderung, der wir mit dem Bewusstsein begegnen, dass wir im vergangenen Jahr unglaublich gewachsen und noch enger zusammengerückt sind. Wir bringen die Erfahrungen aus den K.-o.-Spielen mit, in denen wir mit hoher Intensität, Schärfe, Mut und Überzeugung agiert und dem Druck solcher Spiele standgehalten haben. Die Vorfreude darauf, mit unserem besonderen Haufen die nächsten Kapitel unserer Geschichte zu schreiben, ist unglaublich groß."

Für die DFB-Auswahl beginnt die Weltmeisterschaft am 17. Oktober (ab 17 Uhr MESZ) mit der Partie gegen Argentinien. In der Gruppe A trifft das DFB-Team anschließend auf Gastgeber Marokko am 20. Oktober (ab 20 Uhr MESZ) und Neuseeland am 23. Oktober (ab 20 Uhr MESZ). Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen das Achtelfinale. Die Spiele dieser ersten K.-o.-Runde sind für den 28. Oktober angesetzt, die Viertelfinals folgen am 1. November. Die Halbfinalpartien werden am 4. November ausgetragen, ehe am 7. November das Spiel um Platz drei und das Finale auf dem Programm stehen.

Letzter Härtetest gegen Mexiko

Zur Vorbereitung auf das Turnier versammelt sich die deutsche Mannschaft ab kommendem Mittwoch, 7. Oktober, in Westerburg. Dort bereitet sich das Team von Cheftrainerin Sabine Loderer sowie den Assistenztrainer*innen Lena Lotzen und Lukas Völker auf die WM vor. Den letzten Härtetest vor der Weltmeisterschaft absolviert die DFB-Auswahl am 11. Oktober (ab 14 Uhr) im hessischen Haiger gegen Mexiko.

Die U 17-Juniorinnen-Weltmeisterschaft wird seit dem vergangenen Jahr jährlich in Marokko ausgetragen. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften am Turnier teil. Die deutsche Auswahl hatte sich mit dem Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft für die WM qualifiziert. Alle Spiele der U 17-Juniorinnen-WM werden live auf FIFA+ übertragen.