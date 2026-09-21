DFB-Pokal der Juniorinnen
Zweite Pokalrunde ausgelost
Die Paarungen der zweiten Runde im DFB-Pokal der Juniorinnen der Saison 2026/2027 stehen fest. Losfee Renate Lingor (ehemalige deutsche Nationalspielerin) hat am heutigen Montag die sechzehn Partien im DFB-Campus in Frankfurt am Main ermittelt. Ziehungsleiter war Yannick Mechler (DFB-Spielbetrieb Juniorinnen).
In der 2. Pokalrunde steigen nun auch die B-Juniorinnen-Mannschaften der 14 Frauen-Bundesligisten ein, die zum Wettbewerbsauftakt Freilose erhalten hatten. Zwei weitere Freilose erhielten der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach basierend auf dem Zufallsprinzip. Für die Auslosung wurden die verbleibenden Teilnehmer in zwei Töpfe unterteilt - Nord und Süd - um regionale Duelle zu gewährleisten. Zudem erhalten die Amateurteams in ihren Partien mit den Lizenzmannschaften automatisch Heimrecht.
Die Ziehung der ersten beiden Kugeln bescherte direkt einen echten Kracher, denn es kommt bereits in der 2. Runde zur Neuauflage des letztjährigen Finals: der FC Carl Zeiss Jena empängt den VfB Stuttgart. Im Kölner Sportpark Höhenberg kröhnten sich die VfB-Juniorinnen nach ausgeglichenen 80 Minuten durch einen Treffer in der Nachspielzeit zum Champion der Saison 2025/2026.
Die Begegnungen der zweiten Runde finden am 31. Oktober statt, ehe es am 12. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause steigen die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale wird am 5. Juni 2027 ausgetragen.
Die 2. Runde
Gruppe Süd
FC Carl Zeiss Jena - VfB Stuttgart
TuS Issel - 1. FC Nürnberg
SC Dortelweil - FC Bayern München
Wormatia Worms - Eintracht Frankfurt
SG 99 Andernach - SC Freiburg
1. FC Saarbrücken - TSG 1899 Hoffenheim
SpVgg Greuther Fürth - 1. FSV Mainz 05
Gruppe Nord
1. FFC Fortuna Dresden - Borussia Mönchengladbach
FSV Gütersloh 2009 - Arminia Bielefeld
SV Meppen - RasenBallsport Leipzig
SGS Essen - Bayer 04 Leverkusen
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV
1. FFC Turbine Potsdam - VfL Wolfsburg
SpVg Aurich - SV Werder Bremen
Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg
1. FC Union Berlin - 1. FC Köln
Kategorien: DFB-Pokal der Juniorinnen
Autor: dfb
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