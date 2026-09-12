8:0 in Warsingsfehn: Turbine Potsdam steht in Runde zwei

Im DFB-Pokal der Juniorinnen, der in dieser Saison zum dritten Mal ausgetragen wird, hat sich der 1. FFC Turbine Potsdam durch einen souveränen Auswärtserfolg als eines der ersten Teams für die zweite Runde qualifiziert. Die Mannschaft von Turbine-Trainer Dennis Galleski, die in der Vorsaison erst im Viertelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen nach Elfmeterschießen unglücklich ausgeschieden war, gewann bei der SPVGG Warsingsfehn in Niedersachsen 8:0 (4:0).

Schon bis zur Pause sorgten Carlotta Piel (21./36.), Leonie Schauksdat (34.) und Karlotta Piontek (37.) für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit baute Zeruja Zoe Barthel (50.) den Vorsprung aus, ehe Alea Pospiech (80./80./80.+8) in der Schlussphase noch ein lupenreiner Hattrick zum Endstand gelang.

Der TuS Issel gewann sein Heimspiel gegen die Sport-Freunde Marbach 5:2 (3:0). Nele Kraus (20.) brachte die Gastgeberinnen auf Kurs. Anschließend waren Madita Thesen (33./40.) und Julia Baun (41./80.) je zweimal erfolgreich. Für die Sport-Freunde betrieben Frieda Kurfels (66.) und Ella Hoffmann (80.+1) ein wenig Ergebniskosmetik.

SC Dortelweil beweist Moral

Große Moral bewiesen die U 17-Juniorinnen des SC Dortelweil, die beim SC Sand 4:3 (2:3) die Oberhand behielten. Dabei hatte der Nachwuchs des Zweitligisten durch Treffer von Clarissa Monnheimer (9.) und Helena Draja (16./27.) schon 2:0 und 3:1 geführt. Tia Sofie Scott (26.), Lise Sofie Schokker (34.) und Daniela Chelsea Djuikam Simo (44./79.) wendeten aber noch das Blatt und bescherten Dortelweil den Einzug in die zweite Runde.

Torreich ging es auch beim 5:3 (3:0) der SpVgg Greuther Fürth beim Hegauer FV zu. Dana Lerchl (6.), Sarah Lachhab (15.), Viann Vo (26./80.+3) mit zwei verwandelten Foulelfmetern und Linda Kühnlein (58.) trugen sich für das "Kleeblatt" in die Torjägerinnenliste ein. Die eingewechselte Paula Schafbuch (57.) und Lenja-Thamee Hagmann (64./68.) brachten Hegau zwischenzeitlich bis auf 3:4 heran.

Der 1. FC Saarbrücken setzte sich im saarländischen Duell gegen die SV 07 Elversberg 2:0 (1:0) durch. Beide Tore gingen auf das Konto von Melisa Senol (10./48.).

SV Meppen siegt vom Punkt

Erst im Elfmeterschießen wurde die Partie zwischen dem SV Meppen und Hertha BSC entschieden. Die Emsländerinnen hatten beim 4:2 (1:1, 1:1, 1:0) das bessere Ende für sich. In der regulären Spielzeit brachte Leni Harms (5.) den SVM schon früh in Führung. Amina Salge (72.) erzwang mit dem Ausgleich die Verlängerung. Da dort keine weiteren Treffer fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Für den FC Viktoria 1889 Berlin war ebenfalls in Runde eins Endstation. Die Hauptstädterinnen unterlagen Holstein Kiel 1:3 (0:3). Bis zur Pause bescherten Jette Hansen (4.), Amy Poneschky (24.) und Paula Marie Ackermann (33.) den Gästen aus Norddeutschland einen komfortablen 3:0-Vorsprung. Linda Feldmüller (49.) konnte für die Viktoria nur noch zum Endstand verkürzen.

Der 1. FFC Fortuna Dresden bejubelte einen 4:0 (2:0)-Heimerfolg gegen den TSV Amicitia Viernheim. Lea Müller (4.) und Nele Gerstner (39.) waren in der ersten Halbzeit erfolgreich. Doppeltorschützin Emma Lang (61./69.) machte alles klar.

Ex-Vizemeister Aurich weiter

Die SpVgg Aurich, die im Jahr 2023 deutscher Vizemeister bei den B-Juniorinnen war, gab sich beim 8:0 (3:0) gegen ATS Buntentor keine Blöße und zog in die zweite Runde ein. Am Torreigen beteiligten sich Theresa Janssen (6.), Alina Brändli (17./70.), Lina von Elten (31.), Marlene Sendler (45./49., Elfmeter) sowie die beiden eingewechselten Jette Julina Niepel (46.) und Marita Elisabeth Marquering (58.).

Arminia Bielefeld gewann beim FC Süderelbe von 1949 in Hamburg 6:0 (5:0). Schon bis zur Halbzeit trafen Mila Elyse Schöning (14./36.), Süderelbes Torfrau Selina Aschendorf (26., Eigentor), Leni Bee (35.) und Nika Klauke (40.) zur 5:0-Führung. Ardjana Rudi (74.) setzte den Schlusspunkt.

Die U 17 des 1. FSV Mainz 05, Aufsteiger in die Google Pixel Frauen-Bundesliga, kam beim FC Ingolstadt 04 zu einem 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg. Marie Patschull (5.) und Greta Hartman-Hilter (30.) brachten die Gäste vor der Pause auf die Siegerstraße. Cecilia Heller (50.) und die eingewechselte Noelia Garcia (72.) beseitigten die letzten Zweifel am Weiterkommen.

Fortuna in Verlängerung vorne

In einem NRW-Duell setzte sich der Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum 1848 nach Verlängerung 2:1 (1:1, 0:0) durch. Dabei sah es zunächst nach dem Treffer von Friederike Moderow (47.) zunächst nach einem Erfolg der Gäste aus dem Ruhrgebiet aus. Rosa Sattler (72.) glich jedoch für die Fortuna aus. In der Extratime ließ dann die eingewechselte Yuna Maziul (95.) die Düsseldorferinnen jubeln.

Der VfR Wormatia 08 Worms zog durch das 5:0 (2:0) gegen den Oberkasseler FV 1910 in die zweite Runde ein. Entscheidenden Anteil daran hatte Olivia Gryschka (6./25./53.), die einen Dreierpack schnürte. Milena Birk (70.) und die eingewechselte Jil Nila Zinnkann (75.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.

Zwei Partien folgen Sonntag

Am Sonntag (ab 14 Uhr) werden die beiden noch ausstehenden Partien der ersten Runde ausgetragen. TURA Untermünkheim empfängt die SG 99 Andernach und der Nachwuchs des FC Hansa Rostock hat Heimrecht gegen den 1. FC Magdeburg.

Die zweite Runde findet am 31. Oktober statt, ehe es am 12. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause finden die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027 statt, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale wird am 5. Juni 2027 ausgetragen.