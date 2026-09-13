Nach Elfmeterschießen: Magdeburg kommt weiter

Die U 17 des 1. FC Magdeburg steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals der Juniorinnen. Das Team von Trainerin Leonie Grünwald behielt beim Nachwuchs des FC Hansa Rostock erst im Elfmeterschießen 6:5 (1:1, 1:1, 1:1) die Oberhand und durfte nach einem spannenden Duell das Weiterkommen feiern.

Schon früh hatte Pia Braun (2.) die Rostockerinnen in Führung gebracht. Maya Joline Selkow (24.) gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. Weil auch in der Verlängerung keine weiteren Treffer fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort bewies der FCM die besseren Nerven.

Eine Runde weiter ist auch die SG 99 Andernach nach dem 4:0 (2:0) bei TURA Untermünkheim. Dabei trugen sich Mia Sophie Delpy (1./79.) und Jorinda Vishi (17./74.) jeweils zweimal in die Torjägerinnenliste ein.

Zweite Runde am 31. Oktober

Bereits am Samstag hatten sich unter anderem der 1. FFC Turbine Potsdam (8:0 bei der SPVGG Warsingsfehn), der TuS Issel (5:2 gegen die Sport-Freunde Marbach), der SC Dortelweil (4:3 beim SC Sand), die SpVgg Greuther Fürth (5:3 beim Hegauer FV) und der 1. FC Saarbrücken (2:0 im saarländischen Duell mit der SV 07 Elversberg) für die zweite Runde qualifiziert. Auch Holstein Kiel (3:1 beim FC Viktoria 1889 Berlin), der 1. FFC Fortuna Dresden (4:0 gegen den TSV Amicitia Viernheim), die SpVgg Aurich (8:0 gegen ATS Buntentor), Arminia Bielefeld (6:0 beim FC Süderelbe von 1949 in Hamburg) und der 1. FSV Mainz 05 (4:0 beim FC Ingolstadt 04) kamen weiter.

In einem NRW-Duell setzte sich der Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Bochum 1848 nach Verlängerung 2:1 (1:1, 0:0) durch. Erst im Elfmeterschießen wurde die Partie zwischen dem SV Meppen und Hertha BSC entschieden. Die Emsländerinnen hatten beim 4:2 (1:1, 1:1, 1:0) das bessere Ende für sich. Der VfR Wormatia 08 Worms gewann schließlich 5:0 gegen den Oberkasseler FV 1910.

Die zweite Runde findet am 31. Oktober statt, ehe es am 12. Dezember mit dem Achtelfinale weitergeht. Nach der Winterpause finden die Viertelfinalpartien am 20. Februar 2027 statt, sieben Wochen darauf wird das Halbfinale am 10. April 2027 ausgetragen. Das Finale wird am 5. Juni 2027 ausgetragen.