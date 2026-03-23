Die 3. Liga hat am 30. Spieltag die Marke von drei Millionen Zuschauer*innen in der laufenden Saison erreicht. Nur in der vorangegangenen Spielzeit war dies früher gelungen, damals am 27. Spieltag. Der Schnitt in den Stadien liegt aktuell bei 10.159 Besucher*innen pro Spiel, auch dies ist der zweitbeste Wert der Liga-Geschichte.

Die Top-3-Klubs in der Fantabelle der Saison 2025/2026 liegen nahezu gleichauf. Alemannia Aachen ist mit 21.993 Zuschauer*innen pro Heimspiel die Nummer eins, direkt dahinter kommen der F.C. Hansa Rostock (21.596) und der MSV Duisburg (21.582). Mit Rot-Weiss Essen (17.007), dem TSV 1860 München (15.000), VfL Osnabrück (14.874), SV Waldhof Mannheim (12.528), 1. FC Saarbrücken (12.336), FC Energie Cottbus (11.945) und SSV Ulm 1846 (10.259) weisen wenige Wochen vor Saisonende sieben weitere Klubs einen fünfstelligen Schnitt auf.

Bestbesuchter Spieltag der aktuellen Saison ist der 13. Spieltag, der 127.121 Fans in die Stadien lockte. Auch am 11., 15. und 29. Spieltag wurden jeweils mehr als 120.000 Zuschauer*innen gezählt.

Der Liga-Rekord datiert aus dem Vorjahr, als am 30. Spieltag mehr als 150.400 Fans zu den zehn Spielen gekommen waren. Insgesamt waren es in der vergangenen Saison 4,388 Millionen Zuschauer*innen in den Stadien der 3. Liga gewesen. Der Schnitt lag damals bei 11.548.