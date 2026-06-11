Teilnehmerfeld der 3. Liga steht fest: Havelse rückt für 1860 nach

Das Zulassungsverfahren zur 3. Liga ist abgeschlossen, die zuständigen DFB-Fachgruppen Zulassungsbeschwerden und Spielbetrieb haben die letzten Entscheidungen getroffen. Das Teilnehmerfeld für die Saison 2026/2027 steht damit offiziell fest. Nicht dabei sein wird trotz sportlicher Qualifikation der TSV 1860 München.

Die Münchner haben die gestellte wirtschaftliche Bedingung nicht erfüllt und daher keine Zulassung für die 3. Liga erhalten. Den frei gewordenen Startplatz nimmt der TSV Havelse ein. Die Niedersachsen rücken gemäß § 55a der DFB-Spielordnung als bestplatzierter sportlicher Absteiger der Saison 2025/2026 nach. Sie haben alle Zulassungskriterien im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich erfüllt.

Alle weiteren sportlich qualifizierten Klubs haben die Zulassung für die neue Saison erhalten. Aus der Regionalliga kehren mit dem SV Meppen, der SG Sonnenhof Großaspach, Fortuna Köln und den Würzburger Kickers vier ehemalige Drittligisten zurück. Eine Vergangenheit in der 3. Liga haben auch die beiden Absteiger aus der 2. Bundesliga: Der SC Preußen Münster war erst vor zwei Jahren aufgestiegen, Fortuna Düsseldorf spielte zuletzt 2009 in der 3. Liga, wurde damals Vizemeister hinter dem 1. FC Union Berlin.

Saison wird am 7. August eröffnet

Im Zulassungsverfahren wird die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit der Vereine überprüft - ähnlich wie im Lizenzierungsverfahren der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Prüfung für die 3. Liga unterliegt dem DFB, die fristgerecht einzureichenden Unterlagen folgen festen Vorgaben aus dem DFB-Statut 3. Liga. Das Zulassungsverfahren soll einen ordnungsgemäßen Ablauf der Saison im wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Bereich gewährleisten.

Der Spielplan der 3. Liga für die Saison 2026/2027 wird zwischen dem 9. und 16. Juli veröffentlicht. Das Eröffnungsspiel ist für Freitag, 7. August, terminiert. Nach den ersten beiden Spieltagen folgt die erste Runde im DFB-Pokal (21. bis 24. August), für die 13 Drittligisten qualifiziert sind - so viele wie noch nie.

Eine Besonderheit und Änderung im Vergleich zu den Rahmenterminkalendern der Vorjahre: Der Spielbetrieb in den Profiligen wird in der Hinrunde nicht mehr von drei, sondern nur zwei FIFA-Abstellungsperioden unterbrochen. Die bisherigen ersten beiden Länderspielphasen der Saison sind zu einem längeren Block von rund zwei Wochen zusammengefasst (21. September bis 6. Oktober). Die zweite Länderspielperiode 2026/2027 folgt vom 9. bis 17. November. Auch die 3. Liga pausiert in diesen Zeiträumen.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele

Die Hinrunde der 3. Liga ist am 20. Dezember abgeschlossen und beinhaltet zwei Wochenspieltage (15./16. September, 13./14. Oktober). Nach der Winterpause geht es im neuen Jahr ab Freitag, 15. Januar 2027, weiter.

Eine weitere Besonderheit im Terminkalender 2026/2027 ergibt sich daraus, dass der 1. Mai 2027 auf einen Samstag fällt. Gemäß einer Vereinbarung mit den Sicherheitsbehörden ist der 1. Mai in Deutschland grundsätzlich frei von Spielen in den drei Fußball-Profiligen zu halten. Daher ist für das betreffende Wochenende in der Saison 2026/2027 kein Spieltag in der 3. Liga angesetzt, was in der Rückrunde zu einem zusätzlichen Wochenspieltag führt. Insgesamt sind die 20 Klubs damit in der zweiten Saisonhälfte dreimal unter der Woche gefordert - am 2./3. März, 16./17. März sowie am 27./28. April. Die reguläre Saison endet am Samstag, 22. Mai.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Drittligasaison live. 68 Partien sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren Dritten Programmen zu sehen. Highlightrechte an der 3. Liga halten darüber hinaus Sky und DAZN.

Saison 2026/2027: Das Teilnehmerfeld der 3. Liga

Fortuna Düsseldorf

SC Preußen Münster

Rot-Weiss Essen

MSV Duisburg

F.C. Hansa Rostock

SC Verl

Alemannia Aachen

SV Wehen Wiesbaden

SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln

FC Ingolstadt

SSV Jahn Regensburg

VfB Stuttgart II

1. FC Saarbrücken

TSG Hoffenheim II

TSV Havelse

SV Meppen

SC Fortuna Köln

SG Sonnenhof Großaspach

FC Würzburger Kickers