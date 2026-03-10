Zwei Terminvarianten für Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im Rahmen seiner heutigen Sitzung die Termine für die diesjährigen Aufstiegsspiele zur 3. Liga beschlossen. Dabei gibt es erneut zwei Varianten - abhängig davon, ob mindestens einer der beiden teilnehmenden Klubs das Endspiel seines Landespokals erreicht.

Gemäß der bestehenden Aufstiegsregelung spielen in dieser Saison die Vertreter der Regionalliga Nordost und Bayern den vierten Aufsteiger in die 3. Liga untereinander aus. Sollte sich keiner der beiden Klubs für sein Landespokalendspiel und damit verbunden den Finaltag der Amateure qualifizieren, würde das Hinspiel um den Aufstieg zur 3. Liga am Donnerstag, 21. Mai, ausgetragen werden. Der im DFB-Spielausschuss vorgenommenen Auslosung folgend hat der Meister der Regionalliga Nordost in der ersten Partie Heimrecht. Das Rückspiel beim Vertreter der Regionalliga Bayern würde sich am Montag, 25. Mai, anschließen.

Sollte mindestens einer der beiden Vereine am Finaltag der Amateure antreten, würde das Hinspiel erst am Mittwoch, 27. Mai, stattfinden. Termin für das Rückspiel wäre dann Sonntag, der 31. Mai.

Anstoßzeiten noch offen

Das DFB-Präsidium ist mit seinem Beschluss dem Antrag des DFB-Spielausschusses gefolgt, dem Abstimmungen zwischen den Spielleitern der beiden betroffenen Regionalliga-Staffeln vorausgegangen waren.

Die genauen Anstoßzeiten der beiden Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.