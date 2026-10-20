DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Potsdams Kirschstein
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Merle Kirschstein vom Frauen-Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen einer Tätlichkeit gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Kirschstein war in der 66. Minute der Zweitligapartie beim VfL Bochum am 16. Oktober 2026 von Schiedsrichterin Antonia Tucholski des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: sl
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Das Sportgericht des DFB belegt Ebrahim Farahnak vom Drittligisten FC Würzburger Kickers im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel.
Geldstrafe und Zuschauerteilausschluss für Waldhof Mannheim
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