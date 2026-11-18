Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Berkay Yilmaz vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Regionalliga Südwest und einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins bzw. seiner Tochtergesellschaft gesperrt.

Yilmaz war in der 18. Spielminute des Regionalligaspiels gegen den FC Astoria Walldorf am 14. November 2026 von Schiedsrichter Timon Ulrich des Feldes verwiesen worden.