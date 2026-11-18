DFB-Sportgericht
Ein Spiel Sperre und Geldstrafe für Freiburgs Yilmaz
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Berkay Yilmaz vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Regionalliga Südwest und einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins bzw. seiner Tochtergesellschaft gesperrt.
Yilmaz war in der 18. Spielminute des Regionalligaspiels gegen den FC Astoria Walldorf am 14. November 2026 von Schiedsrichter Timon Ulrich des Feldes verwiesen worden.
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Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Sands Fischer
Das Sportgericht des DFB belegt Milena Fischer vom Frauen-Zweitligisten SC Sand im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Ein Spiel Innenraumverbot für Sands Pressesprecher Kelp
Das DFB-Sportgericht belegt Lukas Kelp, Pressesprecher des SC Sand, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel.
Zwei Spiele Sperre für Nürnbergs Varley
Das Sportgericht des DFB belegt Leia Varley vom Frauen-Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit zwei Spielen Sperre.