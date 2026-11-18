DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Sands Fischer
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Milena Fischer vom Frauen-Zweitligisten SC Sand im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Fischer war in der 27. Minute des Zweitligaspiels beim 1. FFC Turbine Potsdam am 15. November 2026 von Schiedsrichterin Sarah Willms des Feldes verwiesen worden.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Ein Spiel Sperre und Geldstrafe für Freiburgs Yilmaz
Das Sportgericht des DFB belegt Berkay Yilmaz vom Bundesligisten SC Freiburg im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Spiel Sperre und einer Geldstrafe von 5000 Euro.
Ein Spiel Innenraumverbot für Sands Pressesprecher Kelp
Das DFB-Sportgericht belegt Lukas Kelp, Pressesprecher des SC Sand, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel.
Zwei Spiele Sperre für Nürnbergs Varley
Das Sportgericht des DFB belegt Leia Varley vom Frauen-Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit zwei Spielen Sperre.