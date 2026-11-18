Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Milena Fischer vom Frauen-Zweitligisten SC Sand im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der 2. Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Fischer war in der 27. Minute des Zweitligaspiels beim 1. FFC Turbine Potsdam am 15. November 2026 von Schiedsrichterin Sarah Willms des Feldes verwiesen worden.