Zwei Spiele Sperre für Nürnbergs Varley

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Leia Varley vom Frauen-Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.

Varley war in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am 15. November 2026 von Schiedsrichterin Selina Menzel des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.