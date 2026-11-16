DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für Nürnbergs Varley
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Leia Varley vom Frauen-Bundesligisten 1. FC Nürnberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens gegen die Gegnerin mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Frauen-Bundesliga belegt. Darüber hinaus ist die Spielerin bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele ihres Vereins gesperrt.
Varley war in der Nachspielzeit des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am 15. November 2026 von Schiedsrichterin Selina Menzel des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
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Autor: dfb
Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Cleiton
Das DFB-Sportgericht hat Cleiton vom Zweitligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen belegt.
Zwei Spiele Sperre für St. Paulis Oppie
Das DFB-Sportgericht belegt Louis Oppie vom Zweitligisten FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen.
Ein Spiel Sperre für Remenets von HOT 05 Futsal
Das Sportgericht des DFB belegt Andrii Remenets von HOT 05 Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga.