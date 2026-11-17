Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Lukas Kelp, den Pressesprecher des Frauen-Zweitligisten SC Sand, im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für das nächste Meisterschaftsspiel belegt.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Pressesprecher darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Kelp hatte sich in der 28. Minute des Zweitligaspiels beim 1. FFC Turbine Potsdam am 15. November 2026 unsportlich gegenüber Schiedsrichterin Sarah Willms verhalten und daraufhin von der Unparteiischen die Rote Karte gesehen.

Das Urteil ist rechtskräftig.