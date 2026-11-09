Zwei Spiele Sperre für St. Paulis Oppie

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Louis Oppie vom Zweitligisten FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Oppie war in der 82. Minute des Zweiligaspiels beim 1. FC Magdeburg am 8. November 2026 von Schiedsrichter Tom Bauer des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.