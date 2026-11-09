DFB-Sportgericht
Zwei Spiele Sperre für St. Paulis Oppie
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Louis Oppie vom Zweitligisten FC St. Pauli im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.
Oppie war in der 82. Minute des Zweiligaspiels beim 1. FC Magdeburg am 8. November 2026 von Schiedsrichter Tom Bauer des Feldes verwiesen worden.
Das Urteil ist rechtskräftig.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: dfb
Ein Spiel Sperre für Remenets von HOT 05 Futsal
Das Sportgericht des DFB belegt Andrii Remenets von HOT 05 Futsal im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Meisterschaftsspiel der Futsal-Bundesliga.
2000 Euro Geldstrafe für Aachens Geschäftsführer Azzouzi
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegt Geschäftsführer Rachid Azzouzi vom Drittligisten Alemannia Aachen im Einzelrichterverfahren wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro.
Vier Spiele Sperre für Bielefelds Arifi
Das Sportgericht des DFB belegt Aisa Mohand Arifi vom MCH Futsal Club Bielefeld im Einzelrichterverfahren wegen Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach zuvor an ihm begangener sportwidrigen Handlung mit vier Ligaspielen Sperre.