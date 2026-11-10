Zwei Spiele Sperre für Wolfsburgs Cleiton

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Cleiton Santana dos Santos vom Zweitligisten VfL Wolfsburg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt. Darüber hinaus ist der Spieler bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Meisterschaftsspiele seines Vereins gesperrt.

Cleiton Santana dos Santos war in der 22. Minute des Zweiligaspiels bei Hertha BSC am 7. November 2026 von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck des Feldes verwiesen worden.

Das Urteil ist rechtskräftig.