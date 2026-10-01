Männer-Nationalmannschaft
Zwei Debütanten starten gegen Serbien
Die deutsche Männer-Nationalmannschaft geht mit zwei Debütanten in der Startaufstellung ins Nations-League-Heimspiel gegen Serbien heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF). Bundestrainer Jürgen Klopp schenkt Torwart Jonas Urbig vom FC Bayern München sowie Derry Scherhant vom SC Freiburg von Beginn an das Vertrauen. Die Kapitänsbinde trägt Serge Gnabry.
Die deutsche Startelf: Urbig - Thiaw, Anton, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Woltemade, Treu, Wirtz, Mittelstädt, Gnabry (C)
Kategorien: Männer-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
Ticker: Das sind die Rückennummern fürs Serbien-Spiel
Die deutsche Nationalmannschaft startet mit den ersten vier Spielen der Nations League-Saison 2026/2027 in die Amtszeit des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Weiter geht's heute in München gegen Serbien. Der DFB.de-Team-Ticker.
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Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Heimspiel in Folge in der UEFA Nations League in München auf Serbien. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Duell in der Allianz-Arena im FAQ.
Duelle mit Serbien: Als Ballack Deutschland vom EM-Titel träumen ließ
Heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) trifft die DFB-Auswahl in der Nations League auf Serbien. Dieses Duell gab es seit 2003 dreimal, mit verteiltem Ausgang: 2008 siegte Deutschland, 2010 Serbien, 2019 gab's ein Remis.