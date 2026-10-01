Die deutsche Männer-Nationalmannschaft geht mit zwei Debütanten in der Startaufstellung ins Nations-League-Heimspiel gegen Serbien heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF). Bundestrainer Jürgen Klopp schenkt Torwart Jonas Urbig vom FC Bayern München sowie Derry Scherhant vom SC Freiburg von Beginn an das Vertrauen. Die Kapitänsbinde trägt Serge Gnabry.

Die deutsche Startelf: Urbig - Thiaw, Anton, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Woltemade, Treu, Wirtz, Mittelstädt, Gnabry (C)