Klopp: "Das Gegenpressing ging durch die Decke"

Dieser Auftritt machte Lust auf mehr! Die deutsche Nationalmannschaft hat in der UEFA Nations League im dritten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beim 2:0 gegen Serbien endlich den ersten Sieg eingefahren - und zeigte sich danach mehr als zufrieden. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Bundestrainer Jürgen Klopp: Ich habe den Jungs vor der Partie gesagt, dass ich noch nie ein schlechtes Spiel gesehen habe, wenn das Gegenpressing durch die Decke geht - und heute ging es das. Ich bin mit allem zufrieden: mit dem Anfang, dem Mittelteil und dem Ende. Wir hatten eine sehr gute Anfangsphase und hätten aus den Ballgewinnen heraus auch mehr Tore schießen können. Es geht darum, dass wir den Mut haben, wie beim Führungstreffer und den Strafraum entsprechend besetzen. Wir können uns alle Freiheiten und jedes Risiko leisten, wenn wir gemeinsam die Kugel zurückerobern. Nick Woltemade hat sich heute bestimmt kaputtgelaufen, aber das gehört dazu. In unseren Pressingmomenten waren alle da. Die letzte Linie hat super nach vorne verteidigt. Gegen den Ball war es herausragend und mit dem Ball haben wir wunderbaren Fußball gespielt. Vor der Partie habe ich gesagt, dass wir Frustrationstoleranz brauchen werden, wenn nicht jeder Ball durchgeht, aber wenn man das hat und Spaß daran findet, dann kann es so aussehen wie heute.

Serge Gnabry: Das Spiel war ein sehr schönes Erlebnis. Als Kapitän aufzulaufen, ist etwas, auf das ich sehr stolz bin - ein wunderbares Gefühl und dann noch mit dem Sieg belohnt. Das macht den Tag noch ein bisschen süßer. Es ist wichtig, Siege einzufahren, die einem Selbstvertrauen geben. Wir sind mitten in einem Prozess. Jeder Sieg hilft dabei, diesen zu beschleunigen.

Tom Bischof: Das Stadion hat heute gebrannt. Es hat einfach Spaß gemacht, da wir die Unterstützung gespürt haben. Dann waren wir von der ersten Minute an da, haben viele Chancen und können auch ein oder zwei Tore mehr erzielen. Insgesamt finde ich, dass wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Vor der Südtribüne zu treffen, ist auch ein unglaubliches Gefühl. Ich hoffe, dass es genau so weiter geht.

Florian Wirtz: Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, und ich glaube jeder Einzelne von uns hat heute wirklich alles auf dem Platz gelassen. Wir sind dem Matchplan konsequent nachgegangen und haben fast alles richtig gemacht. Wir hatten sehr viel Bewegung in der Mitte, haben sehr gut kombiniert. Alle hatten heute richtig Bock auf Fußball, und dann kann man auch selber besser glänzen. In der zweiten Hälfte dann als Kapitän auf dem Feld zu stehen, macht mich stolz. Aber ich habe trotzdem probiert einfach weiter Gas zu geben und dafür zu sorgen, dass wir das Spiel nach Hause holen.

Mika Baur: Die Mannschaft war von der ersten bis zur letzten Minute unglaublich. Die Attribute, die wir vorher besprochen haben, mit Gegenpressing eklig zu sein und dennoch gepaart mit geilen Zockern in der Mannschaft, haben wir perfekt umgesetzt. Das Spiel war heute für alle ein Highlight, nicht nur für mich wegen meines Debüts. Ich habe es erst nicht ganz mitbekommen, dass ich eingewechselt werden sollte. Ich war überrascht, mein Puls war hoch, aber als ich dann auf dem Platz war, dann ging es wieder.

Jonas Urbig: Wie wir als Team heute aufgetreten sind, war beeindruckend. Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir den Gegner dominiert. Für einen Torwart ist es immer besonders, zu Null zu spielen. Manu (Neuer) und Ulle (Sven Ulreich, d. Red) haben mir vor dem Spiel geschrieben und viel Erfolg gewünscht. Über die Nachrichten habe ich mich sehr gefreut.