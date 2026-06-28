Zoe Schick reist verletzungsbedingt ab

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen muss im weiteren Verlauf der Europameisterschaft auf Zoe Schick (SC Freiburg) verzichten. Die Mittelfeldspielerin hat sich im gestrigen Eröffnungsspiel (5:0) gegen Bosnien und Herzegowina eine Knieverletzung zugezogen und muss für weitere Untersuchungen zurück nach Deutschland reisen.

"Der Ausfall von Zoe ist sehr bitter fürs ganze Team, insbesondere für sie. Sie ist eine wertvolle Spielerin, die flexibel eingesetzt werden kann und konstant ihre Leistung gezeigt hat", sagt Cheftrainerin Melanie Behringer. "Sie hat einen tollen Charakter und wird dadurch auch innerhalb der Mannschaft sehr fehlen. Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung und hoffen, dass sie bald wieder fit ist."

Nachnominierung nach Turnierbeginn nicht möglich

Eine Nachnominierung ist für die Mannschaft von Behringer aufgrund des Turnierbeginns nicht mehr möglich. "Ich habe vollstes Vertrauen in die Mannschaft und glaube, dass uns dieser Ausfall innerhalb des Teams noch mehr zusammenschweißt", sagt Behringer.

Die U 19-Nationalmannschaft trifft bereits am Dienstag um 20 Uhr im zweiten Spiel der EM-Gruppenphase auf Polen. Das Turnier mit acht Nationen findet in Bosnien und Herzegowina statt.