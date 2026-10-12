Wück: "Es wird ein Spiel auf hohem Niveau werden"

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gegen Australien wartet auf die Frauen-Nationalmannschaft morgen (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Bremen vor mehr als 25.000 Zuschauern mit Japan der zweite hochkarätige Gegner. Bundestrainer Christian Wück und Außenverteidigerin Franziska Kett haben am Vorabend auch über die Partie und den Gegner gesprochen.

Christian Wück über...

... den kommenden Gegner: Japan ist eine absolute Topmannschaft. Sie haben den Asienpokal gegen Australien gewonnen, befinden sich auf demselben Niveau. Sie haben eine komplett andere Spielweise, sind mit Ball einer der stärksten Mannschaften neben Spanien und werden uns fordern in der Arbeit gegen den Ball.

... außereuropäische Mannschaften: Es ist für die Entwicklung der Mannschaft wichtig, diese Erfahrungen zu sammeln. Die Möglichkeit haben wir uns in der Nations League mit der frühen Qualifikation erarbeitet. Es sind Spiele gegen Gegner, die uns bei der WM begegnen könnten. Es geht darum, das Gefühl und die unterschiedlichen Charaktere auf dem Platz live zu erleben. Es ist ein vollkommen anderes Niveau als in Europa.

... den Spielort Bremen: Ich denke, es ist normal, dass man sich freut, die Möglichkeit hat zurückzukommen, wenn man hier so ein Spiel wie gegen die Niederlande abgeliefert hat und die Stimmung so außergewöhnlich war. Wir hoffen, dass wir wieder so einen Abend erleben dürfen, wie wir ihn schon mal erlebt haben. Wir merken, dass wir ein Stadion begeistern können, die Voraussetzungen sind da mit dem perfekten Rasen und diesem Gegner. Es wird ein Spiel auf hohem Niveau werden.

... Franziska Kett: Sie hat alles, was man braucht, um eine sehr erfolgreiche Karriere zu haben. Sie kann jeder Mannschaft in Europa und auf der Welt helfen, sie hat eine unheimlich gute Technik, Schnelligkeit, ein unfassbares Spielverständnis und ergänzt sich im Moment sehr gut mit Klara Bühl. Sie ist ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft.

... das heutige Spiel der U 23-Frauen: Wir gehen alle rüber. Es ist eine schöne Gelegenheit, die U 23 live zu erleben. Die Mannschaft und das komplette Trainerinnenteam werden da sein, die Trainerinnen das komplette Spiel schauen.

Franziska Kett über...

... Japan: Diese Spiele sind wichtig für uns für die kommenden Monate. Es ist ein unfassbar guter Gegner und wir können zeigen, was wir können und wo wir stehen. Wir haben gegen Australien gesehen, dass wir viele Sachen gut umgesetzt haben, können aber viele Sachen auch noch besser machen.

... die Fans in Bremen: Ich freue mich sehr auf das Spiel, es kommen wieder sehr viele Fans. Schon in Karlsruhe war die Stimmung unfassbar gut, es wird morgen genauso werden. Vor einem Jahr haben wir hier ein richtig gutes Spiel gemacht und unser Ziel ist es, dass es morgen genauso gut wird.

... ihre Entwicklung: Es ist sehr viel passiert im letzten Jahr, es ging alles sehr schnell und ich konnte nicht wirklich darüber nachdenken. Ich habe die Chance bekommen in einer Phase, in der ich viel verletzt war und im Verein nicht so viel gespielt habe. Ich habe die Chance genutzt und freue mich sehr, mit den Mädels auf dem Platz zu stehen.

... Vereinskollegin Momoko Tanikawa: Es ist kein Geheimnis, dass sie eine Weltklassespielerin ist. Sie ist ballsicher, technisch sehr gut und macht Dinge, die nicht viele können. Es wird wichtig sein, dass wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, aggressiv sind und den Japanerinnen keine Zeit lassen, sonst sind sie kaum zu stoppen. Dann werden sie auch ihre Fehler machen und die müssen wir konsequent ausnutzen.

... ihr Fast-Tor gegen Australien: Melissa (Kössler, Anm.d.Red.) hat sich tatsächlich entschuldigt. (lacht) Es war mein erster Kopfball in einem gegnerischen Strafraum, aber ich gönne ihr das Tor auch. Am Ende zählt, ob wir gewinnen oder nicht. Dann ist es mir egal, wer die Tore macht. Aber ich nehme mir vor, in den nächsten Spielen mein erstes Tor zu erzielen.