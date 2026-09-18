Die U 20-Nationalmannschaft steht vor ihrem Auftakt in die Saison 2026/2027. Die Mannschaft von Cheftrainer Hannes Wolf misst sich in der Länderspielrunde im spanischen La Nucia mit drei namhaften Gegnern: Am 25. September (ab 17.30 Uhr) trifft die DFB-Auswahl auf Frankreich, am 29. September (ab 17.30 Uhr) auf Italien und am 3. Oktober (ab 17.30 Uhr) auf England. Spielort ist jeweils das La Nucia Stadium. Für die Partien hat Wolf nun seinen 23-köpfigen Kader nominiert, weitere 15 Spieler stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns sehr auf den anstehenden Lehrgang mit drei hochkarätigen Gegnern", sagt Wolf. "Es ist uns ein großes Anliegen, die neue Mannschaft mit Jungs aus den Jahrgängen 2006 und 2007 auf ihrem Weg im Übergangsbereich zu begleiten. In den zwei Wochen wollen wir jeden Einzelnen besser machen, auf alle individuell eingehen und gemeinsam erfolgreich Fußball spielen."

Nach dem Lehrgang in Spanien geht es für die U 20 mit Länderspielen am 13. November in Polen und am 16. November in Tschechien weiter.