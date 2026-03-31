U 20-Männer
Live bei YouTube: U 20 testet in Polen
Dreimal in Serie hat die U 20-Nationalmannschaft zuletzt gewonnen, im jüngsten Länderspiel am Donnerstag in Berlin 2:1 gegen Tschechien. Heute (ab 16.45 Uhr, live auf YouTube) geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf zum Abschluss der Saison in Lublin gegen Gastgeber Polen.
Die deutsche Startelf: Hermann - Bulut, Odogu, Klemens, Haas - Ulrich (K) - Boakye, Müller, Wätjen, Alfa-Ruprecht - Musah.
"Auswärts in Polen ist es immer schwer", sagt Wolf mit Blick auf das Duell mit dem östlichen Nachbarn. "Wir werden sicherlich viel rotieren, um jedem Spieler möglichst viel Einsatzzeit zu geben."
Kategorien: U 20-Männer
Autor: dfb
Müller trifft spät: U 20 gewinnt auch in Polen
Die deutsche U 20 hat dank eines starken Schlussspurts den vierten Sieg in Serie eingefahren. In Lublin feierte das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf ein 1:0 gegen Gastgeber Polen. Matchwinner war Ruben Müller.
2:1 nach 0:1: U 20 dreht Partie gegen Tschechien
Die U 20-Nationalmannschaft hat nach den Erfolgen gegen Rumänien und Italien im November den dritten Sieg in Serie gefeiert. Im Berliner Poststadion drehten Max Moerstedt und Noah Darvich einen Rückstand zum 2:1 (0:1) gegen Tschechien.
Live bei YouTube: U 20 testet gegen Tschechien
Die U 20-Nationalmannschaft möchte die Siegesserie ausbauen, die sie im vergangenen Jahr angefangen hat. Nun bietet sich dafür die Chance. Heute (ab 16.45 Uhr, live bei YouTube) trifft die DFB-Auswahl in Berlin auf die Tschechische Republik.