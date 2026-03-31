U 20-Männer

Live bei YouTube: U 20 testet in Polen

31.03.2026
Hannes Wolf: "Auswärts in Polen ist es immer schwer" Foto: dpa/picture alliance/DFB

Dreimal in Serie hat die U 20-Nationalmannschaft zuletzt gewonnen, im jüngsten Länderspiel am Donnerstag in Berlin 2:1 gegen Tschechien. Heute (ab 16.45 Uhr, live auf YouTube) geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf zum Abschluss der Saison in Lublin gegen Gastgeber Polen.

Die deutsche Startelf: Hermann - Bulut, Odogu, Klemens, Haas - Ulrich (K) - Boakye, Müller, Wätjen, Alfa-Ruprecht - Musah.

"Auswärts in Polen ist es immer schwer", sagt Wolf mit Blick auf das Duell mit dem östlichen Nachbarn. "Wir werden sicherlich viel rotieren, um jedem Spieler möglichst viel Einsatzzeit zu geben."

Kategorien: U 20-Männer

Autor: dfb

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