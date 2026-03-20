Wolf mit 22 Spielern gegen Tschechien und Polen

6:0 gegen Rumänien, 5:0 gegen Italien: Die U 20-Nationalmannschaft möchte die Siegesserie ausbauen, die sie in den letzten Länderspielen des vergangenen Jahres angefangen hat. Nun bietet sich dafür die Chance. Am 26. März (ab 16.45 Uhr, live auf YouTube) trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf im Berliner Poststadion auf die Tschechische Republik. Anschließend trifft die DFB-Auswahl am 31. März (ab 16.45 Uhr, live auf YouTube) in Lublin auf Polen. Für die Länderspiele hat Wolf nun drei Torhüter und 19 Feldspieler nominiert.

"Uns steht der Abschluss der Saison 2025/2026 mit den Jahrgängen 2005 und 2006 bevor", sagt Hannes Wolf. "Wir wollen gegen Tschechien und Polen zeigen, dass wir mit dieser Generation auf einem guten Weg sind. Wir freuen uns auf die Trainingseinheiten und auf die beiden Spiele. Für unsere Spieler ist das eine gute Möglichkeit weitere Erfahrungen in ihrer Altersklasse und international zu sammeln. Wir als Team möchten in der kurzen Zeit eng zusammenrücken und den Zuschauern in Berlin und Polen starke Leistungen zeigen."

Karten für das Heimspiel in Berlin sind im DFB-Ticketshop verfügbar. Das Poststadion ist fußläufig etwa 15 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof entfern.