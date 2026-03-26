U 20-Männer
2:1 nach 0:1: U 20 dreht Partie gegen Tschechien
Die U 20-Nationalmannschaft hat nach den Erfolgen gegen Rumänien (6:0) und Italien (5:0) im November den dritten Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf setzte sich vor 4900 Zusehenden im Berliner Poststadion nach Halbzeitrückstand 2:1 (0:1) gegen Tschechien durch.
"Vor der Pause sind wir unglücklich in Rückstand geraten", sagte Hannes Wolf nach der Partie. "Das Team ist dann aber gut aus der Pause gekommen und hat eine Reaktion gezeigt. Am Ende haben wir verdient gewonnen und können zufrieden sein. Besonders, weil wir 0:1 zurückgelegen haben und alle Spieler eingesetzt haben".
Nach einem Missverständnis in der Abwehr gingen die tschechischen Gäste in der 37. Minute durch Filip Vecera überraschend in Führung. Max Moerstedt verwandelte in der 53. Minute nach einem an ihm verursachten Foul den fälligen Strafstoß zum Ausgleich, Noah Darvich drehte das Spiel nach einem feinen Solo zehn Minuten später komplett (63.).
Weiter geht es für die deutsche U 20 bereits am Dienstag (ab 16.45 Uhr, live auf YouTube), wenn es in Lublin gegen Gastgeber Polen geht. Für die Länderspiele hat Wolf drei Torhüter und 19 Feldspieler nominiert.
Kategorien: U 20-Männer
Autor: dfb
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