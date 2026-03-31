Müller trifft spät: U 20 gewinnt auch in Polen

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat dank eines starken Schlussspurts den vierten Sieg in Serie eingefahren. In Lublin feierte das Team von DFB-Trainer Hannes Wolf ein 1:0 (0:0) gegen Gastgeber Polen. Matchwinner war Ruben Müller vom SC Paderborn, der in der 90. Minute das Tor des Tages schoss.

Am vergangenen Donnerstag war Deutschland ein 2:1-Heimsieg gegen die Tschechische Republik gelungen, im November setzte die U 20 mit einem 6:0 gegen Rumänien und einem 5:0 gegen Italien zwei dicke Ausrufezeichen.

Hannes Wolf: "Toller Abschluss"

"Polen war gut, richtig unangenehm zu bespielen. Das Stadion mit über 15.000 Fans ausverkauft, es war eine tolle Stimmung. Hannes Hermann hat zu Beginn gute Paraden gezeigt. Es war dann kein hochklassiges Spiel. Zum Ende waren wir aber klar besser und haben uns mit der vierten Großchance belohnt", so Hannes Wolf. "Das war ein toller Abschluss des Länderspieljahres, das insgesamt sehr positiv war. Wir sind uns der Rolle als Backup-Team der U 21 bewusst, wollen die Jungs da heranführen. Bis auf die Oktober-Maßnahme in Portugal war der Rest sehr gut. Die Spieler des 2005er- und 2006er-Jahrgangs haben gezeigt, dass man noch etwas von ihnen erwarten kann."

In der Motor Lublin Arena waren die Gastgeber in Hälfte eins die tonangebende Mannschaft, das DFB-Team konnte sich bei ihrem Schlussmann Hannes Hermann bedanken, dass es zur Halbzeit 0:0 stand. Der Keeper vom Hamburger SV parierte zunächst gegen Jakub Krzyzanowski ganz stark und war beim Abschluss von Polens Kapitän Kacper Smiglewski mit dem Fuß gedankenschnell zur Stelle. Die deutsche Mannschaft tat sich in der Offensivbewegung schwer. Sinnbildlich dafür war ein Kopfball von Müller, der weit über das polnische Tor flog (32.).

DFB-Team belohnt sich nach starker Schlussphase

Im zweiten Durchgang zeigte sich Deutschland engagierter und mit mehr Zug zum Tor. Dicke Chancen blieben aber Mangelware, die polnische Abwehr hatte immer wieder einen Fuß dazwischen. Auf der Gegenseite setzten die Gastgeber Nadelstiche und hatten in der 64. Minute die Riesenchance zur Führung. Ein Kopfball von Smiglewski landete am Innenpfosten, den Abpraller schoss Kacper Nowakowski weit drüber.

Zum Auftakt der starken deutschen Schlussviertelstunde hatte Wolfs Team die bis dahin beste Möglichkeit des Spiels. Hoffenheims Max Moerstedt hielt nach einer Flanke am zweiten Pfosten den Fuß hin, Polens Torwart Antoni Mikulko war aber zur Stelle (75.).

Deutschland lief die polnische Defensive nun hoch an und wurde fast belohnt. Unter Gegenpressing unterlief den Gastgebern ein Ballverlust, Moerstedt wurde an der Strafraumgrenze frei vor dem Tor angespielt, sein Abschluss landete jedoch am Pfosten (83.). Herthas Maurice Krattenmacher hatte vier Minuten später die nächste Chance zum 1:0 (87.). Eine Doppelchance von Müller und Taylan Bulut (Besiktas Istanbul) kratzten die Polen noch von der Linie (88.), ehe Müller nach feiner Vorarbeit von Krattenmacher cool blieb und den Ball über Mikulko zum Siegtreffer ins Tor lupfte.