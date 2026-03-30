WM-Test gegen Ghana in Stuttgart live in der ARD

Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Stuttgart bei der zweiten Partie des Länderspieljahres auf Ghana. Nach dem 4:3 gegen die Schweiz ist es es der zweite Test für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, um sich für die Weltmeisterschaft im Sommer in in den USA, Mexiko und Kanada einzuspielen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die ARD überträgt das Spiel heute (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream in der ARD-Mediathek. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek, als Experte steht ihr Bastian Schweinsteiger zur Seite. Kommentator des Spiels ist Philipp Sohmer.

Wo wird gespielt?

Das DFB-Team bestreitet ihr erstes Heimspiel 2026 in der MHP Arena in Stuttgart. Die Spielstätte des VfB Stuttgart umfasst 54.812 Plätze und ist ausverkauft.

Wer leitet die Partie?

In Stuttgart wird ein Schiedsrichtergespann aus Großbritannien die Spielleitung übernehmen. Der englische Premier-League-Referee Stuart Attwell wird an den Seitenlinien unterstützt von seinen Assistenten Simon Bennett aus England und Ross Macleod aus Schottland. Der Vierte Offizielle ist Farai Hallam, der Videoschiedsrichter Matt Donohue, sein Assistentin Sian Massey-Ellis, alle drei kommen ebenfalls aus England.

In welchen Trikots spielt das DFB-Team?

Gegen Ghana läuft die deutsche Nationalmannschaft, wie auch gegen die Schweiz, im neuen blaueb DFB-Auswärtstrikot auf, das auch als Away Jersey bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fungieren wird. Die neuen Heim- und Auswärtstrikots sind im DFB-Fanshop erhältlich.

Wie liefen die vergangenen deutschen Spiele?

Ihren letzten Auftritt gewann das DFB-Team in einem torreichen Spiel gegen die Schweiz mit 4:3. Davor qualifizierte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026.

Wie lief es bei Ghana?

Auch wenn Ghana sich bereits als Sieger ihrer Qualifikationsgruppe für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, liefen die letzten Spiele unter Trainer Otto Addo weniger erfolgreich. In drei Testspielen unterlag seine Mannschaft Japan (0:2), Südkorea (0:1) und Österreich (1:5).

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Ghana aus?

Die Bilanz des deutschen Teams gegen Ghana ist klar positiv. Zwei der bisher erst drei Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich. Das letzte Aufeinandertreffen gab es in der Gruppenphase der WM 2014. Damals traf Miroslav Klose zum 2:2-Endstand.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat 26 Spieler in sein Aufgebot für die Testspiele gegen die Schweiz und Ghana berufen. Erstmals wurden Youngster Lennart Karl und Keeper Jonas Urbig (beide FC Bayern München) für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert. Urbig musste aufgrund einer Verletzung abreisen, für ihn wurde Finn Dahmen (FC Augsburg) nachnominiert. Zudem kehren die Nationalspieler aus der englischen Premier League Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Kai Havertz (FC Arsenal) und Anton Stach (Leeds United) sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid), Deniz Undav und Josha Vagnoman (beide VfB Stuttgart) zurück ins DFB-Team. Angelo Stiller und Chris Führich (beide VfB) wurden für die angeschlagenen Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) nachnominiert. Zudem musste Jamie Leweling (VfB Stuttgart) wegen muskulärer Probleme abreisen.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Stuttgart sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden. Auf fanfahrt.dfb.de bietet der DFB ein kostenloses Mitfahrportal für alle Fans an.