U 17-Juniorinnen
WM-Generalprobe: U 17 testet gegen Mexiko
Auf die deutschen U 17-Juniorinnen wartet der letzte große Härtetest vor der anstehenden Weltmeisterschaft in Marokko. Im Rahmen der Vorbereitung trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Sabine Loderer auf Mexiko. Los geht es heute (ab 14.00 Uhr, live auf DFB.TV) im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen im hessischen Haiger. Seit mehreren Tagen bereitet sich das Team um das 21-köpfige Aufgebot in Westerburg auf den vom 17. Oktober bis zum 7. November ausgetragenen Turnierhöhepunkt im Nordwesten Afrikas vor.
"Mit Mexiko wartet ein interkontinentaler Top-Gegner, gegen den wir den nächsten Schritt Richtung WM gehen und uns auf den Auftakt gegen Argentinien einstellen wollen", sagt Loderer: "Entscheidend ist, dass wir die Schärfe, Variabilität, den Mut und die Überzeugung auf den Platz bringen, die uns schon bei der EM stark gemacht haben. Die Art und Weise wie wir das Spiel heute als Team bestreiten steht bei diesem letzten Test im Vordergrund – und dann freuen wir uns, dass es endlich Richtung Marokko geht."
Die Startelf: Kropp - Hell, Dürr, Itgenshorst, Hebben (K), Martens, Giesen, Dafinger, Kleemann, Arici, Choisy.
In der Gruppe A trifft das DFB-Team nach dem WM-Auftakt gegen Argentinien am 17. Oktober (ab 17 Uhr MESZ) auch auf Gastgeber Marokko (20. Oktober, ab 20 Uhr MESZ) und Neuseeland (23. Oktober, ab 20 Uhr MESZ).
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
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