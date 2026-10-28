U 17-Juniorinnen
WM-Achtelfinale gegen Venezuela: Das ist die deutsche Startelf
Ihre Aufgaben in der Vorrunde haben die deutschen U 17-Juniorinnen bei der Weltmeisterschaft in Marokko als Gruppensiegerinnen mit drei Siegen in drei Spielen mit Bravour gelöst - nun zählen auch in der K.o.-Runde nur noch Siege. Im Achtelfinale bekommt es das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer heute (ab 16 Uhr MEZ, live bei DAZN und FIFA+) in Salé vor den Toren der marokkanischen Hauptstadt Rabat mit Venezuela zu tun, einem der besten Gruppendritten der Vorrunde.
Die deutsche Startelf: Kropp - Hell, Dürr, Ernst, Itgenshorst, Hebben (C), Martens, Giesen, Dafinger, Kleemann, Choisy
"Nach einer richtig starken Gruppenphase freuen wir uns, dass es jetzt endlich in die K.-o.-Spiele geht", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Wir gehen selbstbewusst ins Achtelfinale und sind überzeugt, dass wir gegen einen intensiv spielenden Gegner den Schritt ins Viertelfinale setzen werden. Dafür bleiben wir uns treu und bringen all die Schärfe und Klarheit auf den Platz, die unser Rudel ausmachen."
Zum kompletten Interview mit Sabine Loderer
In der Gruppe A ließ die DFB-Auswahl dem 2:1 gegen Argentinien zum Auftakt weitere Erfolge gegen Gastgeber Marokko (4:2) und Neuseeland (2:0) folgen. Die Auswahl Venezuelas schaffte vor allem dank eines 3:2 gegen Sambia im zweiten Gruppenspiel den Sprung in die nächste Runde. Gegen Frankreich und Japan verloren die Südamerikanerinnen jeweils mit 0:2.
Loderer nimmt den Außenseiter trotzdem sehr ernst, sieht ihr Team aber auch gut eingestellt: "Durch unser Testspiel gegen Mexiko unmittelbar vor der WM und unser erstes WM-Spiel gegen Argentinien sind wir auf die Spielweise südamerikanischer Mannschaften vorbereitet."
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
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