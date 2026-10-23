Makellose Vorrunde: U 17 gewinnt auch gegen Neuseeland

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Marokko auch ihr drittes Gruppenspiel gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer siegte in Salé, nördlich der marokkanischen Hauptstadt Rabat, gegen Neuseeland souverän 2:0 (1:0) und geht damit mit viel Selbstvertrauen in die kommende Aufgabe der K.-o.-Runde. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Argentinien und dem 4:2 im zweiten Spiel gegen Marokko hatte die deutsche Auswahl bereits vor dem abschließenden Duell als Sieger der Gruppe A festgestanden. Im Achtelfinale trifft Deutschland am Mittwoch (ab 16 Uhr, live bei DAZN und FIFA+) auf ein drittplatziertes Team der Gruppen C, D oder E, das erst am Sonntagabend feststehen wird.

Loderer rotierte durch und änderte ihre Startelf im Vergleich zum Marokko-Spiel auf fünf Positionen: In der Abwehr durften Valentina Lutz und Miriam Arici von Beginn an spielen, auf der Sechser-Position rückte Dana Keßler in die Startelf, und Mia Kuhn sowie Lynn Feiertag begannen auf den Außenbahnen.

Ernst köpft zur Halbzeitführung ein

Wie bereits im jüngsten Spiel gegen Marokko gelang den Europameisterinnen ein schwungvoller Start. Bei angenehmen 20 Grad bestimmte das deutsche Team vor 461 Zuschauer*innen das Spielgeschehen und suchte den direkten Weg nach vorne, ohne sich allerdings zunächst klare Torchancen zu erarbeiten. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Clara Choisy in der 26. Minute nach einer Hereingabe von Marie Kleemann, ihr Abschluss wurde jedoch geblockt. Kurz darauf setzte Kleemann nach einem tollen Dribbling den Ball an den rechten Pfosten.

Deutschland drückte weiter auf die Führung: Choisy (36.) umkurvte im Strafraum Verteidigerin Madison Sharkey, ihren Abschluss aus spitzem Winkel klärte Neuseelands Keeperin Nienke Lemmens zur Ecke. Die bis dahin beste Möglichkeit hatte erneut Choisy (40.) nach einer Flanke von Arici, ihr Versuch aus fünf Metern geriet allerdings zu zentral. Kurz vor der Pause zog Kleemann (45.) in den Strafraum und prüfte Lemmens mit einem satten Schuss, den die Torhüterin erneut zur Ecke parierte. Dann belohnte sich die DFB-Auswahl: Die folgende Ecke von Mia Kuhn köpfte Laura Ernst (45.+2) vom SC Freiburg zur verdienten 1:0-Halbzeitführung ein.

Choisy erhöht auf 2:0

Auch nach der Pause diktierte der DFB-Nachwuchs das Geschehen. Die eingewechselte Fiona Itgenshorst (46.) hatte die erste gute Möglichkeit im zweiten Durchgang, scheiterte aber an Lemmens. Wenig später bediente Lena Martens mit einer maßgenauen Hereingabe von rechts die zentral freistehende Clara Choisy (56.), die souverän zu ihrem zweiten Turniertreffer einschob.

Ab der 60. Minute spielte Deutschland in Überzahl, nachdem Emmie Butler (60.) nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Mit einer Spielerin mehr auf dem Platz drängte die DFB-Auswahl weiter auf das nächste Tor: Johanna Putzer (68.) schaltete im Strafraum am schnellsten und setzte den Ball aus wenigen Metern an die Latte. Und auch die Schlussphase gehörte dem deutschen Team: Lutz fand mit einem langen Ball im Strafraum Kuhn (86.), die den Ball zwar klasse annahm, aber anschließend nicht im Tor unterbrachte.