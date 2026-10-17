2:1 gegen Argentinien: U 17 gelingt WM-Auftakt

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem Sieg in die U 17-Weltmeisterschaft (17. Oktober bis 7. November) in Marokko gestartet. Im ersten Gruppenspiel gelang dem Team von Cheftrainerin Sabine Loderer in Salé gegen die U 17-Auswahl aus Argentinien ein 2:1 (1:1).

Die Partie begann hektisch mit vielen schnellen Ballbesitzwechseln im Mittelfeld, ehe die Südamerikanerinnen einen individuellen Fehler im deutschen Spielaufbau bestraften. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Clara Choisy schaltete Diz am schnellsten, umkurvte die herausstürmende DFB-Torhüterin Mirja Kropp und schob den Ball in der 9. Minute aus spitzem Winkel zum 1:0 über die Linie. Die deutsche Mannschaft brauchte einige Minuten, um sich zu sortieren, und hatte Glück, als Argentinien in der 18. Minute über die linke Seite durchbrach. Galarza legte quer auf Diz, doch die Torschützin setzte den Ball freistehend aus rund acht Metern weit über den Kasten.

Ein erster Eckball von Giesen in der 23. Minute brachte zwar noch keine Gefahr, leitete aber eine stärkere Phase der DFB-Auswahl ein. Nur zwei Minuten später erzielten die deutschen Juniorinnen den Ausgleich. Bei einem kurz ausgeführten Abstoß der Argentinierinnen attackierte Kleemann früh, eroberte den Ball im Sechzehner und bediente Choisy. Deren ersten Abschluss konnte die argentinische Torhüterin noch parieren, gegen den entschlossenen Nachschuss von Luise Hebben zum 1:1 in der 25. Minute war sie jedoch machtlos.

Rote Karte nach VAR-Eingriff

Kurz vor der Halbzeitpause schwächten sich die Südamerikanerinnen entscheidend selbst. Nach einem harten Einsteigen von Bralo gegen Choisy zeigte die Unparteiische zunächst die Gelbe Karte. Nach Eingriff des VAR sah sich die Schiedsrichterin die Bilder noch einmal an und korrigierte ihre Entscheidung folgerichtig auf einen glatten Platzverweis für die Argentinierin (42.).

Mit der personellen Überzahl im Rücken erwischte die deutsche Elf einen optimalen Start in den zweiten Durchgang. Nach einem präzisen Steckpass von Kleemann blieb Mia Kühn vor dem Tor ruhig und versenkte den Ball in der 52. Minute flach im linken unteren Toreck zum 2:1. Zehn Minuten später verweigerte die Unparteiische nach erneuter VAR-Prüfung einen Foulelfmeter an Kleemann (62.). In einer von vielen Fouls, Nickeligkeiten und Unterbrechungen geprägten Schlussphase verteidigten die DFB-Juniorinnen konzentriert und brachten den knappen Vorsprung gegen dezimierte Gegnerinnen über die Zeit.

In Gruppe A trifft die deutsche Auswahl in den weiteren Spielen am Dienstag (ab 17 Uhr) auf die Gastgeberinnen aus Marokko und am Freitag (ab 20 Uhr) auf Neuseeland.