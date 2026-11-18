Die deutschen U 15-Juniorinnen haben beim UEFA-Entwicklungsturnier in Spanien ihre ersten offiziellen Länderspiele bestritten. Cheftrainerin Bettina Wiegmann blickt im DFB.de-Interview auf die Auftritte ihres Teams und den weiteren Weg der jüngsten Nationalmannschaft.

DFB.de: 2:0 gegen Belgien, 0:0 gegen Spanien und 2:0 gegen Island. Wie fällt Ihr Fazit aus, Bettina Wiegmann?

Bettina Wiegmann: Unterm Strich fällt das Fazit sehr gut aus. Entscheidend waren weniger die Resultate als vielmehr die gewonnenen Erfahrungen aus drei intensiven Spielen gegen unterschiedliche Gegner. Mit jeder Partie kamen neue Herausforderungen hinzu, an denen die Mannschaft gewachsen ist. Von Spiel zu Spiel wurden Abläufe sicherer, Entscheidungen besser und das Auftreten insgesamt reifer. Die Entwicklungskurve zeigt klar nach oben.

DFB.de: Für den 2012er-Jahrgang waren es die ersten offiziellen Länderspiele im DFB-Trikot. Welchen Eindruck hat die Mannschaft auf Sie gemacht?

Wiegmann: Die erste Länderspielerfahrung war verständlicherweise mit viel Aufregung verbunden. Im Verlauf der Maßnahme konnten die Spielerinnen ihre Nervosität immer besser kontrollieren und traten zunehmend sicherer auf. Sie steigerten sich von Spiel zu Spiel, zeigten viel Lernbereitschaft und setzten die Anforderungen mit großer Motivation um.

DFB.de: Im Kader standen 23 Spielerinnen, jede von ihnen ist zum Einsatz bekommen. War es das Hauptziel, von allen einen Eindruck zu bekommen?

Wiegmann: Internationale Spielerfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Deshalb war es uns wichtig, möglichst vielen Spielerinnen Einsätze auf diesem Niveau zu ermöglichen. Auch wenn nicht alle die gleichen Spielanteile erhalten konnten, ist uns das in diesem Jahr außergewöhnlich gut gelungen. Das spricht für die Qualität, die Breite und den Zusammenhalt eines sehr ausgeglichenen Kaders.

DFB.de: In der U 15 begleiten Sie einen Jahrgang immer nur für ein Jahr. Wie geht es in den kommenden Monaten mit dem Team weiter?

Wiegmann: Der weitere Jahresfahrplan des Jahrgangs umfasst Lehrgänge im Januar und Februar 2027, die Länderspielmaßnahme in Portugal sowie das Sichtungsturnier im März, einen weiteren Lehrgang im April und die Abschlussmaßnahme im Juni mit zwei Länderspielen. Die zahlreichen Maßnahmen bieten die Möglichkeit, den Jahrgang noch intensiver kennenzulernen, die individuelle Entwicklung der Spielerinnen gezielt voranzutreiben sowie weitere Talente für die zukünftigen Aufgaben auf höchstem Niveau zu sichten und zu bewerten.