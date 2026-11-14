Vier-Länder-Turnier: U 15 zum Abschluss gegen Island

Zwei Spiele, zweimal ungeschlagen, zweimal ohne Gegentreffer geblieben: Der bisherige Turnierverlauf der deutschen U 15-Juniorinnen beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante kann sich durchaus sehen lassen. Den Abschluss bildet nun das Duell mit Island heute (ab 15 Uhr) in Albir.

"Island ist von der Spielanlage ganz anders als unsere bisherigen Gegner", sagt DFB-Trainerin Bettina Wiegmann. "Die Isländerinnen agieren auch mal mit einem langen Ball statt in Eins-gegen-eins-Duelle zu gehen. Das sind unsere Spielerinnen nicht so gewohnt. Das ist aber eine Erfahrung, die wir machen möchten. Demnach bin ich sehr gespannt auf das Spiel."

Die erste Partie hatte die neuformierte DFB-Auswahl am Dienstag in Albir mit 2:0 gegen Belgien gewonnen, gegen Gastgeber Spanien folgte am Donnerstag in einer hochklassigen Partie ein 0:0.