Vier-Länder-Turnier: U 15-Juniorinnen gewinnen Auftaktspiel

Die neuformierten deutschen U 15-Juniorinnen haben in ihrem ersten Länderspiel überhaupt eine gelungene Premiere gefeiert. Die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann gewann ihr Auftaktmatch beim Vier-Länder-Turnier in der spanischen Provinz Alicante gegen Belgien mit 2:0 (2:0).

Vor 68 Zuschauenden im Küstenort Albir erzielten Clara Cox (10.) in der Anfangsphase und Filippa Gardali (45.+2) kurz vor dem Pausenpfiff die beiden deutschen Treffer bereits im ersten Durchgang. In der ausgeglicheneren zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore.

"Zufrieden mit unserem Auftritt"

"Die Mädels haben das gut gemacht. Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant und haben oft versucht, Dinge spielerisch zu lösen. Die Führung war demnach auch verdient", sagte Wiegmann. "In der Pause haben wir dann komplett durchgewechselt und ein bisschen den Faden verloren, was aber auch am stärker werdenden Gegner lag. Wir hatten dann nicht mehr so viele Aktionen nach vorne. Dennoch bin ich zufrieden mit unserem Auftritt."

Das Duell gegen Belgien war aber nur die erste von drei Partien für die DFB-Auswahl. Am Donnerstag (ab 11 Uhr) steht in La Nucia gegen den Nachwuchs von Gastgeber Spanien der nächste Test auf dem Plan. Den Abschluss bildet am Samstag (ab 15 Uhr) das Duell mit Island wieder in Albir.